簡沛恩50歲才知真實身世！驚喊「上演八點檔」重逢至親吐心聲

記者徐珮華／綜合報導

八點檔女星簡沛恩去年底送走父親最後一程，昨（4）日發文回顧近兩週心境，直言彷彿過了兩個月之久。奇妙的是，儘管獨自面對並處理父親後事，她卻絲毫不感到孤單，其中最感謝的是姑姑與表姊的陪伴和協助。不過她透露，自己一直到2024年才透過方馨得知兩人的存在，甚至因此發現自己並非姓「簡」，而是姓「蔡」，意外解開塵封多年的身世之謎。

簡沛恩2024年與親戚相認，解開身世之謎。（圖／翻攝自簡沛恩臉書）

簡沛恩回憶2024年4月突然收到方馨訊息，對方表示巧遇她的表姊、也就是姑姑的女兒；更令她震驚的是，對方還告知她其實不姓簡，「妳本姓其實姓蔡，而且蔡家都知道妳，但可能妳爸沒有告訴妳，所以妳不知道。」一直以為父親是獨子的她，第一時間以為對方喝醉，甚至懷疑是詐騙集團。

隨後簡沛恩致電父親求證，才獲得證實。原來父親其實是蔡家第5個兒子，後來因為簡家膝下無子而被收養，多年來也逐漸與原生家庭疏遠。而父親生病後，姑姑特地南下探望，這不僅是兄妹倆時隔近30年的重逢，也成了彼此最後一次相見。父親過世後，表姊在後事上給予極大協助，告別式當天也與姑姑全程陪伴在側。

簡沛恩在2025年最後一天送別父親。（圖／翻攝自簡沛恩臉書）

簡沛恩走過人生50個年頭，才驚喜與姑姑和表姊相認，「以前拍的八點檔身世之謎，竟然真實地在我人生中上演。」如今邁入2026年，她也因此轉念「發生在生活裡的每件事都是有原因的」，新的一年不再為自己訂定目標，而是選擇活在當下、好好度過每一刻，「難過就盡情哭，開心就大聲笑，坦然接受生活給的每種情緒與體驗。」

