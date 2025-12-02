簡煥宗催生高雄市棒球隊 促打造運動城市的新亮點
記者吳文欽／高雄報導
高雄市議員簡煥宗二日總質詢指出，在成棒賽中，六都有五都擁有屬於自已城市的棒球隊，僅有高雄隊沒有城市隊名，而是掛台灣電力隊，對高雄身為體育重鎮及培養許多優秀選手的傳統而言，城市冠名球隊不僅象徵重視體育，也對城市行銷具有正面意義，促請市府應積極推動自己的高雄隊。
簡議員表示，對熱愛運動的人都知道歐洲足球五大聯賽，每一支球隊幾乎都以城市名為隊名，例如曼澈斯特、利物浦…美國大聯盟職棒的道奇隊就屬於洛杉磯市，另有天使隊，紐約市有大都會、洋基隊。
他提到，反觀棒球運動中，高雄具有輝煌傳統，在職棒有台鋼雄鷹隊、在大專甲組有高雄大學與台鋼科大兩隊，但在成棒賽中，最近的今年爆米花聯盟球賽中，六都幾乎都有其都市隊，包括台北興富發、新北凱撒、台中台壽霸龍、台南市隊等…但高雄卻是台灣電力隊，職業男排目前也沒有掛高雄隊，市府應挹注行政資源爭取城市冠名。
簡議員也促請市府持續打造高雄運動城市的新亮點，包括澄清湖棒球場、左營主場館等國際級賽事場地之外，他提出高雄大巨蛋議題，指中華職棒會長蔡其昌曾說，大巨蛋不應只想當做政績，而是把球迷擺在C位、服務球迷支持棒球運動。
他認為，大巨蛋適合高雄炎熱、極端多變氣候，可吸引更多球隊、明星願意來高雄比賽及表演，建議公部門協助企業推動。
