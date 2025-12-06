簡立喆大學就月入20萬 「1念頭偏差」畢業時竟零存款

前美女主播簡立喆2020年曾透露罹患乳癌第二期，成功完成切除手術後，將自身經驗分享給許多病友，相當激勵人心。近期她上節目自曝年輕時理財觀不及格，大學時靠做展場主持人，月收入可達20萬台幣，但她一心想投資自己、注重外在保養，結果畢業時竟然幾乎零存款，讓她非常後悔。

簡立喆最近上《單身行不行》透露大學時期有兼職做模特兒，如果順利視鏡拍廣告，薪水都是上萬起跳，加上自己念新聞系、口才好，作展場主持人的薪水也比一般主持人高，雖然她當時只是學生，一天的收入可以從1萬5到2萬5台幣不等，而世貿展1次大約4天、車展大約10天，累積下來一個月收入就有20萬台幣左右，完勝許多她同時期的其他同學。

簡立喆坦言當時錢賺得快、也花得快，因為知道主持人工作要注重外貌，因此她投資自己不手軟，當年花了大錢買許多美容美體SPA的會員，買到甚至成為VIP資格，再加上她坦言自己耳根子軟，常被推銷保養品，她便花了很多在維持升級自己的外貌，直到大學畢業時她才慚愧發現，自己存款趨近於零。

簡立喆大學畢業後到美國念研究所，這才發現自己大學4年幾乎都沒存到錢，出國的費用還要跟家裡拿，而波士頓當地的房租又貴，小小的房子月租費要1900元美金（約59449元台幣），讓她覺得很對不起家人，也改變個性較為省吃儉用，不給家裡增加負擔。

