簡立忠：上櫃量能創高 今年3大指標家數續拚成長

（中央社記者何秀玲台北21日電）櫃檯中心董事長簡立忠表示，2025年協助中小微企業進入資本市場，展現亮眼成績，上櫃市場日均成交值達新台幣1165.42億元，創歷史新高；今年續以亞洲資產管理中心政策為核心，3大指標目標包括上櫃、興櫃和創櫃，家數皆有信心再創新高，超越2025年。

櫃買中心今天舉行媒體年終記者會，簡立忠表示，櫃買指數2025年收在276.24點，全年上漲7.97%；上櫃股票本益比為33.32倍，成交值周轉率達390.82%，此2項指標均為近3年最高水準。

國際排名方面，依據世界交易所聯合會（WFE）統計，2025年底櫃買中心股票成交值周轉率居全球第2名；債券ETF掛牌檔數達95檔，發行規模近3兆元，於亞太地區主要證券交易所中排名第1，全球排名第7，顯示櫃買中心「股債雙核心」躋身國際前列。

他也表示，2025年全體上櫃公司營收達3兆347億元，年增8%，前3季獲利公司占比達67%、配發達1880億元的現金股利，整體基本面良好。

簡立忠表示，2025年上櫃、興櫃、創櫃板家數皆有達標，目標申請上櫃家數為25家，實際申請為44家；申請登錄興櫃目標47家，實際申請家數87家，皆高於目標數字。

他說，看好今年產業蓬勃發展，上櫃、興櫃和創櫃等3大指標目標都希望再創新高，包括申請上櫃27家、申請興櫃50家、申請輔導或登錄創櫃85家，都期望努力超越此目標數字。

他指出，今年將持續以亞洲資產管理中心政策為核心，以五大策略方針力挺中小微，包括一、強化櫃買多層次市場動能，建構友善的籌資環境；二、協助上櫃公司永續發展；三、擴大永續發展債券市場，引導資金投入公共建設；四、引進創新商品，擴展投資選擇與市場深度；五、推動數位轉型升級，提升監理效率等。（編輯：楊凱翔）1150121