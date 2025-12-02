簡約方寸．風格盡現｜探索全新GROHE Cubeo系列
【文字整輯｜編輯部．圖片提供｜台灣驪住GROHE TAIWAN】
剛柔兼具的方柔設計：全新GROHE Cubeo系列水龍頭採用創新的方柔設計，巧妙融合圓潤與方形元素，滿足多樣化的室內風格需求。
．引領潮流的品味風格：提供亮面銀鉻色(Chrome)與霧面磨砂黑(Matte Black)兩款時尚外觀，並具備多種尺寸選擇，完美搭配各種美學設計。
．頂尖卓越的耐用性：搭載GROHE SilkMove®技術的陶瓷閥芯，採用航太等級陶瓷片與特殊潤滑塗層，確保長期使用仍能維持順暢操作與穩定性能。
浴室設計中，營造和諧一致的風格往往充滿挑戰，尤其當空間或預算有限時，每一件單品都必須在設計與品質上相互呼應，並經得起時間考驗。全新GROHE Cubeo系列以柔和的方形線條搭配亮面銀鉻色(Chrome)或霧面磨砂黑(Matte Black)外觀，為追求現代或經典風格的浴室提供理想整體解決方案。
GROHE Cubeo系列透過幾何平衡的設計語言，巧妙融合剛毅線條與圓潤細節：方形的清晰俐落感與圓滑邊緣自然結合，使其能與其他曲線元素完美搭配。這種平衡美學不僅呼應現代設計趨勢，也展現Cubeo的多功能性與高度適應性。無論是現代簡約風格，還是經典優雅氛圍，GROHE Cubeo系列都能以獨特魅力自然融合，展現無與倫比的和諧與品味。
除了多功能設計之外，GROHE Cubeo更以卓越耐用性脫穎而出。其搭載GROHE SilkMove®絲滑柔順技術的陶瓷閥芯，內含兩片航太等級陶瓷合金片，表面如鏡般光滑，並經特殊潤滑塗層處理，確保歷經多年使用後，仍能持續提供絲滑順暢的操作手感。全新GROHE Cubeo不僅能滿足不同預算與空間需求，其卓越耐用特性、節水功能以及極簡幾何設計，更使其成為引領未來四大設計趨勢的永恆經典之選。
Cozy Coconut Milk 溫潤椰奶風
對於追求溫馨氛圍、希望浴室成為全家人療癒庇護所的消費者，GROHE Cubeo鍍鉻款(Chrome)與時下流行的椰奶白色(Coconut Milk)完美呼應。這種柔和輕盈的色調與各種色彩相得益彰，不僅營造中性舒適的空間氛圍，也能平衡鮮明大膽的色彩。搭配天然橡木、綠植與鼠尾草色系配件，整體空間更散發溫暖氣息，營造親切宜人的居家感受。
Daring Rubber 前衛橡韌風
追求時尚前衛的消費者，可選擇GROHE Cubeo磨砂黑款(Matte Black)，以深邃色澤和優雅線條成為空間亮點。搭配大膽的棕褐橡膠色調(Rubber)、深色木材如胡桃木或濃郁棕褐色橡木，以及淺色瓷磚，營造對比鮮明卻精緻優雅的氛圍。再加上黃麻布料或醒目圖案配飾點綴，讓浴室空間生動有活力，每一次居家體驗都如置身藝術綠洲。
Transcendent Pink 空靈粉紅風
在追求居家美學中，GROHE Cubeo以其卓越的設計和工藝，是現代衛浴空間的加分元素。該系列鍍鉻款(Chrome)可完美融入帶有空靈粉紅色調(Transcendent Pink)的淺色系底色空間，展現低調奢華感。即使是XL尺寸的Cubeo龍頭，也保持優雅的比例和精緻的線條，絲毫不破壞浴室整體和諧。搭配米色配件與漂白橡木材質，空間更顯舒適寧靜，營造愉悅放鬆的沐浴時光。
Functional Monument 雅致實用風
實用且功能性的浴室同樣能充滿設計感。透過巧妙搭配，即可打造現代感十足的空間，提升每一次使用體驗，同時避免過於浮誇。GROHE Cubeo磨砂黑款(Matte Black)以深邃色澤與流暢線條，無需繁複裝飾，即可展現非凡的現代美學，為日常沐浴注入尊貴與優雅氣息。牆面和地板可採用流行設計趨勢的灰色調(Monument)天然石材，搭配淺色橡木的細膩木質點綴，整體營造出時尚簡潔而和諧的浴室氛圍。
全新GROHE Cubeo系列不僅在產品設計上追求卓越，更在整體浴室設計中提供全方位的解決方案。為了打造與這四大流行趨勢相呼應的協調浴室風格，GROHE Cubeo提供完整系列產品，包含外露式、埋壁式淋浴龍頭，及浴缸龍頭等組合配件，皆可與GROHE Euro瓷器系列完美搭配，或與GROHE Tempesta淋浴系統結合使用，輕鬆營造和諧現代的浴室空間。
