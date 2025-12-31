簡約質感好設計！整合聰明收納規劃，清新北歐宅舒適感大提升！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 一品沐空間設計

25 坪的北歐風居家，屋主希望能打造充裕的收納量，也期待為到訪的長輩親友，提供適合聚會和休憩的舒適空間環境。設計師以明亮清爽的純白色調為基底，搭佐溫潤自然的木質，不僅讓室內更加放大，更結合系統櫃設計，讓每個空間都能擁有獨立的收納空間，讓屋主日常中可以輕鬆維持居家整潔，提升寬敞舒適感！



居家收納計劃以玄關為起始點，設計師規劃高功能收納櫃設計，蘊藏了豐富的儲物機能，當屋主外出回家，在玄關區就能從容不迫地整理物品，還可以放置出國用的行李箱！另一方面，透過玄關收納機能的集中，也使公領域更加放大和整潔。



公共空間整合了客廳和餐廳，並以石紋質感材料打造電視牆，賦予大器自然的時尚質感，平時也容易清理保養。廚房位置以玻璃拉門和中島機能劃分場域界線，讓光線和視野得以共享，也能擴充收納空間，以及隔絕烹調料理時的油煙逸散問題。



私領域規劃以簡潔和機能為主軸。主臥室採用淺灰和淡粉藍色調，調製出寧靜放鬆的舒眠氛圍。設計師也透過格局動線的配置，進而拉開更衣收納和睡眠區的距離，並在床頭兩側預留開關插座，提供實用機能性。次臥室同樣賦予了充裕的收納規劃，則將木地板高度抬升，可彈性搭配不同的移動家具，兼具客房、休閒和儲物等豐富使用可能。

客廳電視牆旁以展示收納櫃加強使用機能，也巧妙地連結客餐廳的過渡地帶，並延伸公共空間的面寬。在材質選擇部分，設計師融入玻璃門片賦予精緻視感，化身為居宅的時尚端景。

