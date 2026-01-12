簡維國感謝台東鐵工會理事長 寒冬助身障家庭修補鐵皮屋 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

寒流來襲，台東縣日前有民眾反映應鐵皮屋年久老舊，屋頂破損滲漏嚴重。對此，台東縣議員簡維國今（12）日表示，他要特別跟大家分享、也要鄭重道謝，感謝台東縣鐵工公會理事長田坤正，在昨日帶領公會會員師傅們一起出動，主動協助豐榮里一戶身障家庭修補鐵皮屋。

簡維國指出，這間鐵皮屋因為年久老舊，又遇上前陣子的颱風侵襲，屋頂破損、滲漏更嚴重。對一般家庭來說，找人來修、補材料也許僅是筆開銷；但對這戶身障家庭而言，因為經濟能力有限，修繕費用一直湊不齊，只能一拖再拖，那種「明明知道需要修，卻無能為力」的無助，真的很讓人心疼。

「很榮幸能在這個過程中一起努力，一起把台東照顧好。」台東豐榮里長施皓軒也說，感謝簡維國的關心與支持，為地方弱勢奔走串連各方資源。同時也要特別謝謝田坤正的付出，替身障家庭撐起一份安心。

「而田理事長跟師傅們用行動告訴我們，台東的善意，不需要多說，做就對了。」簡維國表示，他看著大家分工合作，有人爬上屋頂、有人體力搬運材料、有人仔細做防水收邊、確認固定點，把每一處可能進水的地方都補到位。那一刻他心裡很清楚，他們修補的不是鐵皮而已，是一個家庭面對颱風季、雨天時的安全感。

「身障家庭最需要的，常常不是一句『加油』，而是有人願意伸出手，陪他們把日子過下去。」簡維國也說，謝謝每一位參與的鐵工師傅，大家用專業、用時間、用汗水，替一個家庭把生活重新撐起來。

「所謂地方的力量，就是一群人願意在需要的時候站出來。」簡維國強調，這份付出不一定會被大聲看見，但一定會被這個家庭牢牢記住，也會被台東記住。而台東縣鐵工公會做到了，謝謝田坤正、謝謝所有會員師傅，台東不只風景美，台東人更美。

照片來源：簡維國臉書

