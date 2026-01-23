簡練不凡的生活品味！理性灰調交融弧形之美，為現代宅抒寫精緻與自然！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 翁嘉鴻建築室內設計｜懷生設計

40 坪現代風居宅，設計師抹上俐落理性的灰調色彩，並在家具和照明的端緣，巧妙融入弧形細節的溫柔劃界，將石紋理與藝術漆料的質地充盈其中，抒展精緻與自然的多元樣貌，締造簡練不凡的居住品味。



開放式公領域以家具的同向性布局，梳理日常生活的秩序性，讓客廳、中島和書桌等機能，既能各自分立，亦可於開放空間中交疊共享。而燈光的軸線韻律與電視牆、中島、書桌和收納等黑色量體的低度潛行，展生了明亮輕盈與深沉時髦的對比和呼應。



書房照明燈光向室內深處延伸，形成了迴轉的弧形燈帶，串起公私領域的關係，也引領著生活動線繼續探索前行。設計師將主臥室隱於室內深處，並以更衣室機能作為空間中介，帶來靜謐舒適的休憩時光。在軟裝設計上，透過床頭的延伸包覆，巧妙擴大了空間的視覺尺度，而奶霜灰調則賦予優雅溫度感。

在俐落摩登的結構與色彩中，妝綴著奢華大器的石紋理，以及溫暖搖曳的壁爐火光，帶來了獨特生命力與品味個性，在生活的流動中，創造了情境與情緒的多重美感層次。

