簡繁體都不是！台灣限定「神祕中文」 一票網友秒懂：學校看過

走在台灣的街頭巷尾或是學校教室，如果你仔細觀察老師在黑板上的板書，或是長輩隨手寫下的便條紙，常會發現一些「長得很像簡體字」卻又不是簡體字的神祕符號。這些字跡既保有繁體字的骨架，又融合了草書與民間自創的簡省筆畫，形成了一種台灣人特有的默契。最近就有網友在社群平台上分享了一個奇特的寫法，意外勾起無數人的校園回憶，直呼這簡直是台灣人的「專屬密碼」。

數學老師的標準字體引發全台共鳴

這波討論源於一張關於「數」字的草寫圖片。原PO在社群平台發文表示，聽說這個特殊的寫法只有台灣人看得懂。畫面中，原本繁複的「數」字左半部被簡化，右半部則以流暢的線條一筆帶過。照片一出，立刻吸引大批網友點頭認同，紛紛留言笑說，這根本是高中數學老師的標準字體，只要上過數學課，絕對對這個字不陌生。

這波討論源於一張關於「數」字的草寫圖片。（示意圖／東森新聞）

網友們回憶，當年數學老師在黑板上寫「數列」、「函數」或「實數」時，為了趕進度，幾乎都會使用這套民間版的簡寫。有趣的是，雖然這種寫法在字典裡找不到，也沒有被正式納入教育體系，但全台灣的學生彷彿都有內建的解碼器，一眼就能辨識出那是「數」字，完全不需要額外的解釋。

台灣自創簡寫並非對岸簡體字

除了「數」之外，也有網友在Dcard論壇分享，發現台灣人其實擁有一套自成一格的簡寫邏輯。很多字看起來雖然簡單，但拿去跟中國大陸使用的規範簡體字比對，會發現根本長得不一樣。這顯示出台灣民間在長期的書寫習慣中，發展出了屬於自己的「台式簡寫」。

舉例來說，像是「臺」簡寫為「台」、「點」簡寫為「奌」或是簡化下方的四點水，這些習慣在生活中隨處可見。網友分析，台灣人會根據漢字的構造，發展出更符合筆畫流暢度的寫法，這種寫法並非為了追求特定的字體規範，純粹是為了書寫快速與便利。這現象也讓不少人驚嘆，原來我們的日常書寫中藏著這麼多自創的文化符號。

有網友指出，「簡體字不專指中國簡體字，第三排的那些字很多都是俗字，也有些是日本新字體」、「推前幾樓，看得懂就好吧，幹嘛一定要中國的寫法才叫簡寫…而且就單純方便、寫的快而已這樣又跟風了嗎？很多簡寫其實都是日文漢字或速寫演變的字詞，芸、関、訳、楽等等都是，相信大家國中抄筆記也都在用吧，就方便而已要一個個追溯來源還正確性不累嗎...」、「台灣的簡字只是『簡寫』，不代表大陸的『簡體字』」、「繁體字本來就有屬於本身、不是簡體字的簡寫，就跟英文有草寫一樣」、「我怎麼記得台灣的本來就都比較偏日本」、「那叫異體字 又稱別字，當然也有日式漢字」。

繁簡之外的書寫趣味與文化認同

這種獨特的書寫現象，也反映出台灣文化的包容性與創造力。在繁體字的大框架下，大家發展出這種「看似簡體卻非簡體」的特殊風格，成為了一種跨世代的集體記憶。對於年輕一輩來說，這些字可能帶有老師的威嚴感；對於長輩來說，則是生活中的省時妙方。

