簡舒培喊話雙城論壇別當「龜孫子」 蔣萬安嗆：這3個字留給大議員

記者陳思妤／台北報導

蔣萬安反嗆簡舒培，龜孫子三個字留給議員自己（圖／翻攝畫面）

台北市長蔣萬安開轟政府禁小紅書，民進黨台北市議員簡舒培則建議他，在雙城論壇時候跟上海反映小紅書的詐騙問題，不過，蔣萬安批評，矛盾、雙標。對此，簡舒培11日砲轟，「不要當龜孫子跪求上海陪你辦一場統戰大會！」而蔣萬安今（12）日則反嗆簡舒培，過去大力反對舉辦雙城論壇，現在又要他藉由雙城論壇幫中央反映小紅書事情的，「也是妳大議員，所以龜孫子三個字我想留給議員自己用就好」。

簡舒培在社群平台痛批，「向上海方反映小紅書的詐騙問題」這句話有很難懂？蔣萬安斷章取義、轉移焦點，是不願還是不敢回答問題？她痛批，2025年只剩最後半個月，今年的雙城論壇確定在12月27、28日舉辦，既然國民黨自詡最會跟中國溝通，那國民黨的政治明星、首都市長蔣萬安帶隊到上海參加雙城論壇，那帶個話請上海市政府督促小紅書共同打詐，應該也符合國民黨最愛講的「福國利民」吧？

廣告 廣告

簡舒培砲轟，沒有人反對蔣萬安辦雙城論壇，但絕對反對蔣萬安為了辦雙城論壇自我矮化，要辦雙城論壇，那就彼此平等的站著做城市交流，「不要當龜孫子跪求上海陪你辦一場統戰大會！」

蔣萬安今天赴北市議會接受市政總質詢，會前接受媒體堵訪時反嗆簡舒培，「妳想要抹黑成統戰大會的雙城論壇，是妳民進黨陸委會樂觀其成而且批准的」。他批評，過去大力反對舉辦雙城論壇，現在又要他藉由雙城論壇幫中央反映小紅書事情的「也是妳大議員，所以龜孫子三個字我想留給議員自己用就好」。

更多三立新聞網報導

雙城論壇主題曝！分論壇談「科技醫療」 北市府4原則：雙城好兩岸好

雙城論壇27、28日登場 梁文傑提醒北市府「聚焦市政交流」等3件事

苗博雅喊去上海要小紅書配合執法！蔣萬安：該反應的我們會反應

快訊／北市府正式證實！12月27、28日出訪上海並參加雙城論壇

