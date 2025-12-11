簡舒培喊話雙城論壇談小紅書打詐 蔣萬安反批：前後矛盾、雙重標準

台北上海雙城論壇原定今年9月登場卻延期，如今傳出確定將於12月27、28日於上海舉行，不過近來禁用小紅書爭議延燒，民進黨議員簡舒培喊話台北市長蔣萬安，既然要去雙城論壇，應該呼籲上海市政府與小紅書公司共同打詐，不要什麼都不敢說。蔣萬安今（11）日赴北市議會備詢時也展開反擊，怒轟對方立場「前後矛盾、雙重標準」。

蔣萬安表示，雙城論壇原則上就會落在12月27、28日這個區間，不過雙方都還會再做最後的確認，希望能夠順利舉行，北市也針對幾項市政議題和上海方交換意見，期盼這次順利成行之後，能夠持續促進城市間的交流。

廣告 廣告

至於被問到陸委會此次迅速通過是否可能不安好心，蔣萬安則回應，一切就是照規定程序進行，其他中央部會也都會進行聯合審查，希望能在一定的期程內完成相關程序。

此外，簡舒培喊話，這次去上海剛好可向上海反映小紅書詐騙的問題，呼籲設立於上海的小紅書公司配合台灣打詐，或者來台灣設立分公司，對此蔣萬安則指出，「民進黨議員一方面反對我們舉辦雙城論壇，一方面又要我們去上海雙城論壇反映小紅書的事」，痛批對方立場前後矛盾、雙重標準。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

遭劉世芳嗆「反對打詐」 蔣萬安隔空回擊：假打詐真政治操作

北市選戰新民調曝！蔣萬安支持度全勝 王世堅差24%最小

劉世芳嗆蔣「反對打擊犯罪」 北市府：刻意扭曲