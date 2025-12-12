簡舒培喊雙城論壇反應小紅書別當「龜孫子」 蔣萬安冷回：留給議員

政治中心／陳堯棋、嚴凱 台北報導

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化修法，今天（12）台北市長蔣萬安在議會質詢時，表態不挺藍營版本，強調有機會願意跟國民黨立法院黨團表達立場。另外，綠營議員簡舒培發文痛批蔣萬安，要求他向上海反應小紅書詐騙問題，卻頻頻轉移焦點，要他別當龜孫子，蔣萬安則冷笑反諷，要她把這句話留給自己，雙方再度隔空開槓！

台北市議員(民)林延鳳vs.台北市長蔣萬安：「我覺得不應該傷害到助理的權益，而應該要確保他們應有的權益。」林延鳳拿國民黨立委陳玉珍提案"助理費除罪化"修法提問，台北市長蔣萬安罕見表態不支持，甚至願意親自打電話，向立院黨團表達立場。台北市議員(民)林延鳳vs.台北市長蔣萬安：「如果有機會我願意跟黨團，還有立法委員表達這樣的立場。市長，其實你很有機會啊，現在電話拿起來都可以溝通啊，你們又不是要飛鴿傳書。打個電話有這麼難嗎？我會打啊。不然你就是放羊的孩子。妳要不要打給卓院長，妳不敢打，妳不願意幫台北市發聲？我沒有說我不敢打，我只是問你說，你什麼時候要打？這樣有這麼難嗎？給一個時間有那麼難嗎？妳要不要打給卓院長。」

簡舒培發文嗆蔣萬安不要跪求上海陪辦統戰大會。（圖／民視新聞）

沒想到才表態不到一小時，蔣萬安竟然討價還價，和林延鳳妳一言、我一句，當眾吵起來，加上小紅書詐騙爭議，蔣萬安再度槓上中央，種種爭議，讓綠營議員不忍了。簡舒培在臉書發文痛批，向上海方反映小紅書的詐騙問題，這句話有很難懂？不滿蔣萬安轉移焦點，是不願還是不敢回答問題？強調沒有人反對辦雙城論壇，但絕對反對蔣萬安為了辦雙城論壇自我矮化，文末更嗆他，不要當龜孫子，跪求上海陪你辦一場統戰大會！。

蔣萬安12月底將率團前往上海參加雙城論壇。（圖／民視新聞）

台北市長蔣萬安：「妳想要抹黑成統戰大會的雙城論壇，是妳民進黨陸委會樂觀其成而且批准的，過去大力反對舉辦雙城論壇，現在又要我藉由雙城論壇，幫妳中央反應小紅書的事情，也是妳大議員，所以龜孫子三個字，我想留給議員自己用就好。」台北市議員(民)簡舒培：「小紅書去年配合中國的中央政府，打詐下架了上萬個帳號，而蔣萬安蔣市長，為什麼針對於去雙城論壇，提出小紅書要來台灣納管這件事情，顧左右而言他，問A答B，黃國昌上身嗎？這真的是太奇怪了。」簡舒培狠酸，根本是黃國昌上身，如今雙城論壇還沒舉行，就因小紅書總部設在上海，鬧得滿城風雨，市民們對這趟雙城行，恐怕打上大問號！

