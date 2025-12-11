簡舒培嗆別去上海當龜孫子要求談小紅書詐騙 蔣萬安：前後矛盾雙重標準

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

台北上海雙城論壇傳出確定將在27、28日於上海舉行，民進黨台北市議員簡舒培呼籲台北市長蔣萬安，台北市因小紅書受詐騙金額就高達5000萬，既然都要去雙城論壇，應要喊話上海市政府、小紅書公司共同打詐，來台設子公司，不要到上海變「龜孫子」，什麼都不敢講。對此，蔣萬安今（11）日回應，民進黨議員一方面反對我們舉辦雙城論壇，一方面又要我們去上海雙城論壇反映小紅書的事情，立場前後矛盾、雙重標準。

蔣萬安。（圖／方炳超攝）

蔣萬安今天下午前往台北市議會備詢，媒體在會前堵訪時詢問蔣萬安，目前雙城確定27、28日，那如果是假日首度舉辦，會否擔心交流受阻，然後以及有覺得政治干擾？蔣萬安回應，雙城論壇其實今年底、12月，大概原則上可能就會落在這個區間，當然還會再做最後的確認。

蔣萬安說，當然還是希望能夠順利舉行，我們也針對幾項市政的議題和上海方交換意見，希望這次順利成行之後，能夠持續的促進城市之間的交流，希望能夠在一定的期程之內能完成相關程序。

而對於簡舒培的呼籲，蔣萬安則回應，民進黨議員一方面反對我們舉辦雙城論壇，一方面又要我們去上海雙城論壇反映小紅書的事情，立場前後矛盾、雙重標準。



