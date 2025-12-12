簡舒培嗆別當「龜孫子」求辦統戰大會 蔣萬安反擊：這三字留給她

今年台北上海雙城論壇於12月27、28日在上海登場，民進黨台北市議員簡舒培稱，應彼此平等站著做城市交流，「不要當龜孫子跪求上海陪你辦一場統戰大會。」對此，蔣萬安今天（12日）回嗆，「我想龜孫子三個字，留給議員自己用就好。」

蔣萬安。（圖／中天新聞）

雙城論壇原訂9月下旬舉辦，因合作備忘錄（MOU）遭中央要求修改而延後，暫訂12月下旬舉行後，再傳出3天2夜的規劃議程，縮短為2天1夜，引發外界質疑受政治因素干擾。

簡舒培。（圖／中天新聞）

對於雙城論壇，蔣萬安今天受訪時表示，日前確實花了一些時間在溝通跟協調，現在也做了修正，那中央也已經批准，我們接下來就希望能夠一切順利。他指出，上海方面會需要一點時間，來來回回做一些修訂，那我們就是全力促成，希望能夠各方都可以接受，那也按照程序跟規定完成這些程序。

雙城論壇去年在台北舉辦，今年移師上海。（資料照／中天新聞）

對於簡舒培說，「不要當龜孫子跪求上海陪你辦一場統戰大會！」蔣萬安回應，「想要抹黑成統戰大會的雙城論壇，是陸委會樂觀其成而且批准的，過去大力反對舉辦雙城論壇，現在又要我藉由雙城論壇幫中央反映小紅書的事情。所以，龜孫子三個字，我想留給議員自己用就好。」

