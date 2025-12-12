簡舒培嗆雙城論壇不要當龜孫子 蔣萬安霸氣回擊：這三個字留給議員自己用

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

台北上海雙城論壇預計27、28日於上海舉行，民進黨北市議員簡舒培昨（11）日抨擊蔣萬安，要辦雙城論壇，那就彼此平等的站著做城市交流，不要當龜孫子跪求上海陪你辦一場統戰大會。台北市長蔣萬安今天受訪時被問及此事，蔣萬安說，「過去大力反對舉辦雙城論壇，現在又要他藉由雙城論壇幫中央反映小紅書的事情也是妳大議員，所以龜孫子三個字，我想留給議員自己用就好」。

蔣萬安今赴北市議會備詢。（圖／方炳超攝）

簡舒培昨稱，雙城論壇確定在12月27、28日舉辦，既然國民黨自詡最會跟中國溝通，那國民黨的政治明星、首都市長蔣萬安帶隊到上海參加雙城論壇，那帶個話請上海市政府督促小紅書共同打詐，應該也符合國民黨最愛講的「福國利民」吧？沒想到蔣萬安不回應這個與兩岸民眾切身相關的打詐議題，問A答B的說，「民進黨議員一方面反對舉辦雙城論壇，一方面又要求去上海雙城論壇時反映小紅書的事情，立場前後矛盾、雙重標準」，痛批重點是打詐，政治腦蔣萬安卻只想轉移焦點。

簡舒培稱，蔣萬安聲稱「民進黨議員反對舉辦雙城論壇」，但民進黨的立場跟標準從來都很一致，就是「支持對等尊嚴、健康有序的兩岸交流」，相關發言在網路上簡單搜搜就有一大堆，還是蔣萬安媽寶到連Google都不會用？沒有人反對蔣萬安辦雙城論壇，但絕對反對蔣萬安為了辦雙城論壇自我矮化。要辦雙城論壇，那就彼此平等的站著做城市交流，不要當龜孫子跪求上海陪你辦一場統戰大會！

蔣萬安今天前往北市議會備詢，被問到怎麼看因為簡舒培批蔣迴避問題，用詞激烈說不要當龜孫子，跪求上海陪你辦場統戰大會？蔣萬安說，想要抹黑成統戰大會的雙城論壇，是你民進黨陸委會樂觀其成而且批准的，過去大力反對舉辦雙城論壇、現在又要他藉由雙城論壇幫你中央反映小紅書的事情，也是你大議員，「所以龜孫子三個字，我想留給議員自己用就好。」



