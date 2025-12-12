簡舒培嗆雙城論壇當「龜孫子」蔣萬安罕見動怒：留給議員自己用

針對民進黨台北市議員簡舒培嗆聲「龜孫子」一事，台北市長蔣萬安則回嗆，雙城論壇已被陸委會批準且樂觀其成，現在又要藉他反映小紅書的事情，「我想龜孫子三個字，留給議員自己用就好。」（丁上程攝）

2025雙城論壇依例輪到上海市主辦，經台北市與上海市溝通確認後，台北市政府訪團預計於12月27日至28日出訪上海並出席論壇，論壇主題為「科技改變生活」，同時也進行市政交流參訪。不過民進黨台北市議員簡舒培再度將矛頭對準市長蔣萬安，直指要辦雙城論壇，就彼此平等的站著做城市交流，「不要當龜孫子跪求上海陪你辦一場統戰大會。」蔣萬安則回嗆，雙城論壇已被陸委會批準且樂觀其成，現在又要藉他反映小紅書的事情，「我想龜孫子三個字，留給議員自己用就好。」

今年雙城論壇主題訂為「科技改變生活」，預計圍繞「AI與城市發展」為論壇主軸，雙方進行主題演講，同時也將簽署合作備忘錄；本屆也將舉行分論壇，由衛生局、交通局及社會局針對「科技醫療」、「軌道交通」、「健康樂齡」等三項議程，邀請兩市產官學界代表共同參與討論。

不過簡舒培指出，民進黨的立場跟標準從來都很一致，就是「支持對等尊嚴、健康有序的兩岸交流」，沒有人反對辦雙城論壇，但絕對反對蔣萬安為了辦雙城論壇自我矮化，「要辦雙城論壇，就彼此平等的站著做城市交流，不要當龜孫子跪求上海陪你辦一場統戰大會！」

蔣萬安表示，簡舒培想抹黑成統戰大會的雙城論壇，也是民進黨陸委會樂觀其成且批准的；過去簡舒培大力反對舉行雙城論壇，現在又要他藉由雙城論壇幫你中央反映小紅書的事情，「所以我想龜孫子三個字，留給議員自己用就好。」

至於針對與上海方的協調過程，蔣萬安也坦言，針對合作備忘錄的部分，日前確實花了一些時間在溝通協調，現在也有做了修正，中央也已經批准，接下來就是希望能夠一切順利。兩市的態度都是全力促成，希望各方都能夠接受，也按照規定完成這些程序。

