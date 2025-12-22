簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴

北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。

北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿。（圖/資料照）

簡舒培21日在臉書發文表示，捷運台北車站、中山商圈發生隨機攻擊事件，對於這場不幸的治安事件，大家都感到相當沉痛，總統賴清德與行政院長卓榮泰也已指示，必須全面、深入、擴大調查，查清楚嫌犯的背景、犯案動機與預謀犯案過程等，同時更要檢討精進，積極建立制度。

廣告 廣告

網友留言。（圖取自 簡舒培臉書 ）

簡舒培並認為，整起事件中，顯示北市警察局的快打部隊完全失靈，不僅嫌犯在警分局周邊屢次犯案，警方卻完全抓不到人，甚至任由嫌犯在出手傷人後走了10幾分鐘到南京西路，警網也未有掌握。除了釐清案情、持續給予傷亡者協助與照顧之外，她也要求台北市長蔣萬安，必須檢討台北市警網在過程中的缺失，迅速把漏洞補起來，才能讓市民的生命財產安全有所保障。

網友留言。（圖取自 簡舒培臉書 ）

然而這篇貼文卻引發大批網友不滿，許多網友湧入簡舒培貼文下方留言表示「開上帝視角不就很厲害？妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」、「我們該檢討的是『系統串聯』而非『基層士氣』。警察與市民一樣，都不願看到傷亡發生。指責警察『鬆懈』或『抓不到人』或許能紓解憤怒，但無法解決問題」、「笑死了！人家在提軍警加薪，你主子就反對」、「好了啦！你的外號叫簡翻車啦」、「妳不爽自己去當警察」、「出事先怪警察就對了」。

延伸閱讀

拿北捷攻擊鬥爭蔣萬安？簡舒培大翻車 他3點開轟：在打賴清德臉

張文來自第五縱隊？ 警政署長：22件網路假訊息已偵破4件

作家提史上藍綠2大滑鐵盧時刻及其下場：都因總統惡搞