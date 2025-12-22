簡舒培大翻車！批北市警網失靈「要求檢討」 網齊砲轟：只會出一張嘴

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

捷運台北車站、中山商圈及誠品南西一帶19日發生隨機殺人事件，27歲嫌犯張文涉嫌投擲煙霧彈並持刀攻擊民眾，造成4死11傷。民進黨台北市議員簡舒培案發後質疑：「嫌犯在分局週邊屢次犯案卻抓不到人，北市警網到底出了什麼問題？」卻引發網友反彈

案發後，簡舒培在臉書發文指出，依目前調查掌握的時序，嫌犯張文在案發當天下午3點多，已陸續在林森北路、長安東路一帶縱火燒車，下午5點左右、前往捷運台北車站犯案前，甚至還在租屋處縱火；隨後於5點23分在捷運北車M8至M7沿線投擲煙霧彈、持刀傷人，再前往南京西路旅館更換衣物，於晚間6點37分轉往中山商圈，再度投擲煙霧彈並攻擊民眾。

簡舒培質疑，從縱火到隨機攻擊，犯案地點多位於警察局與分局周邊。「從整個犯案軌跡來看，嫌犯縱火燒車到犯下隨機攻擊的地點，都在警察局周邊，到底是為了挑釁公權力？還是想測試警察的反應？」簡舒培認為，整起事件顯示北市警察局的快打部隊完全失靈，「僅嫌犯在警分局周邊屢次犯案，警方卻完全抓不到人，甚至任由嫌犯在出手傷人後走了10幾分鐘到南京西路，警網也未有掌握」，要求台北市長蔣萬安必須檢討台北市警網在過程中的缺失。

貼文一出，很快引來網友批評，有人直言「幾條人命和警察的付出，換來的只是一篇議員臉書文」、「出張嘴真簡單，面對拿刀的兇手不是你，面對生死的不是你」、「事後諸葛，帶頭作亂」、「你那麼行你不去？！只會出一張嘴！人家在賣命，你在刷存在感！」

