簡舒培怒批藍白搶快惡修財劃法！縣市長跳腳

▲台北市議員簡舒培今（19）日痛批，中央、地方幫藍白立委收爛攤。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 行政院研擬明（20）日通過《財劃法》修正草案，已多次邀集地方政府協商，然而現在卻傳出，中央召集地方開事權會議，僅在會前提供一張A4紙張的資料，沒有數據、公式，且說明要等院版通過後，才會公布補助辦法。對此，台北市議員簡舒培今（19）日指出，藍白事前規劃不足就搶快修惡《財劃法》，現在有些地方縣市拿到的錢比以前更少，有意見請找地方立委抱怨。

簡舒培怒轟，藍白聯手修惡《財劃法》，新修的內容完全沒有規劃，事權、公式錯誤，藍營執政縣市在通過之後，拿到的錢還更少，讓縣市長都跳腳，這就是藍白聯手搞出來的，現在中央和地方才要幫藍白擦屁股！

廣告 廣告

簡舒培痛批，完全就是當時藍白為通過而通過，並未詳細討論，才落得這步窘境。請包含台北市長蔣萬安和其他縣市，如果有意見，要和藍白立委反應。若非當初草率修法、不做完備規劃，不會落得這般境地。

簡舒培指出，現在討論的公式、事權，在修法時就應該討論，這要歸咎藍白當時搶快通過，才規劃不足，現在讓中央、地方一起收拾爛尾，如果地方不滿，請找地方立委抱怨。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

1萬顆毒蛋流向再曝光！50籃流入新莊區這2家 衛生局急追

行政院財劃法只給一張A4資料？柳采葳怒批卓榮泰：把地方當木偶

沈伯洋被點名選台北態度驟變 藍青年暗酸「怕重演這人前例」