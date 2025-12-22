簡舒培打臉誰？他提「超級蠢」：報復賴清德

▲民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案，北市警網到底出了什麼問題？」（圖／翻攝自簡舒培臉書）

[NOWnews今日新聞] 台北市19日晚間發生無差別隨機砍人案件，27歲嫌犯張文在台北捷運北車站、中山商圈丟擲煙霧彈，隨機襲擊路人後，闖進誠品南西店頂樓墜落身亡，總共造成4死11傷的悲劇，震驚全國。民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案，北市警網到底出了什麼問題？」對此，國民黨前發言人鄧凱勛反酸，簡舒培是為了博取政治版面，還是在「報復」賴清德推動禁用親人擔任黨公職的規定？

鄧凱勛表示，昔嗆賴清德「超級蠢」，今又借題拐彎罵總統？簡舒培大力指責警方，拿憾事當惡鬥素材，台北市民傻眼。台北發生憾事，所有人都希望城市能儘速從傷痛記憶當中走出、重建對公共安全的信任，賴清德也出面肯定台北市警方第一時間的緊急應變；然而，台北市議員簡舒培卻瘋狂攻擊台北市警方，不惜與賴清德唱反調，是為了博取政治版面，還是在「報復」賴清德推動禁用親人擔任黨公職的規定，挾怨出手、借題發揮？

廣告 廣告

鄧凱勛指出，賴清德說：「肯定蔣萬安市長。」那麼，簡舒培是在拆賴清德的台？賴清德聽完警政署簡報後，表示北市警局為所當為、有盡應盡的責任，更說中央、地方要齊心協力度過此難關，簡舒培卻反其道而行，指責快打部隊失靈。無疑是拿憾事在政治攻防、挑起對立，更是將壓力全部甩鍋給冒險犯難的基層員警，讓基層寒心，難道簡舒培是來幫賴清德得罪北市員警的嗎？

鄧凱勛續指，警政一條鞭，簡舒培到底在打誰的臉？警政系統是「一條鞭」管理，台北市警察局長李西河是由「內政部長劉世芳」指派；負責向蔣市長、賴清德、卓榮泰簡報的是「警政署長張榮興」。試問指責警方辦事不力的簡舒培，究竟是在罵負責簡報的張榮興無能？還是在罵內政部長劉世芳督導不周？又抑或是罵任用這些人的賴清德？

「昔罵賴清德超級蠢，今又拐彎抹角臭總統？」鄧凱勛直言，簡舒培對於賴清德的不以為然是真情流露，回想過去賴清德禁止黨內公職聘用親人任助理時，就有爆料指出簡舒培曾罵賴清德「超級蠢」，如今看來簡舒培的氣顯然還沒消，畢竟台北市警察局長的人事權在中央，局長是中央挑的、署長更是中央派的，簡舒培對著基層員警、北市警局狂轟濫炸，心中謾罵的標的恐怕直指賴清德，蔣萬安只是指桑罵槐的替死鬼！

最後，鄧凱勛也強調，現在是台北市重新復原的關鍵時刻，沒有人希望看到政治口水、推諉甩鍋以及民進黨內的惡鬥戲碼，簡舒培議員要借題發揮也請注意一下人性，不要在台北的傷口上繼續灑鹽，更請你放過基層員警，不要再讓已經辛苦維護治安的警察寒了心。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藍綠史上滑鐵盧時刻！作家曝「這2總統惡搞」：立委全跟著陪葬

7藍委悄悄赴廈門接旨？林思銘直球回嗆：不受任何「旨意」

高雄跨年全面戒備！陳其邁下令「實兵演練」：強力掃蕩非法