簡舒培批別當「龜孫子」 蔣萬安反嗆：這三字留給議員自己用

今年台北、上海雙城論壇，輪到上海市主辦，民進黨台北市議員簡舒培發文指出，市長蔣萬安別當「龜孫子」，跪求上海陪辦統戰大會。蔣萬安今（12日）反擊稱，雙城論壇已被陸委會批準且樂觀其成，現在又要藉他反映小紅書的事情，「我想龜孫子三個字，留給議員自己用就好。」

蔣萬安下午赴台北市議會接受市政總質詢，會前被媒體堵訪，被問到怎麼看簡舒培批評，蔣萬安直言，簡舒培想抹黑成統戰大會的雙城論壇，是民進黨的陸委會樂觀其成且批准的。

蔣萬安直言，過去簡舒培大力反對舉行雙城論壇，現在又要他藉由雙城論壇幫中央反映小紅書的事情，「也是你大議員，所以我想龜孫子三個字，留給議員自己用就好。」

至於談及與上海方的協調過程，傳出北市府曾擔心職訓MOU（合作備忘錄）內容遭到中央大幅刪改，恐造成上海感受不佳，蔣萬安坦言，針對雙方簽署合作備忘錄的部分，日前確實花了一些時間在溝通協調，現在也做了修正，中央也已批准，接下來就是希望能夠一切順利。

被問到上海市政府是否有不開心，蔣萬安說，當然需要一些時間來來回回修訂，但兩市的態度都是全力促成，希望各方都能接受，也按照規定完成這些程序。

