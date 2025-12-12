簡舒培批別當「龜孫子」跪求上海 蔣萬安：這3字留給議員用就好

台北市長蔣萬安出席市政總質詢，會前並先接受媒體聯訪。(記者田裕華攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕民進黨北市議員簡舒培昨(11日)發文，要台北市長蔣萬安別當「龜孫子」跪求上海陪辦統戰大會。蔣萬安今受訪笑笑回應，「龜孫子」3個字留給議員用就好。

蔣萬安今出席市政總質詢，會前媒體堵訪問他，上海方對於雙城論壇延遲是否感到不受尊重？蔣萬安表示，日前花了一些時間溝通協調，也修正相關細節，中央已經批准，接下來希望能夠一切順利。上海方當然也會需要些時間，來回做部分修訂，北市府就是全力促成，希望讓各方都能接受，也按照程序規定完成。

廣告 廣告

媒體追問蔣萬安，怎麼看簡舒培批他迴避到上海反映小紅書的問題，更嗆別當「龜孫子」跪求上海陪辦統戰大會？蔣萬安回應，議員想抹黑成統戰大會的雙城論壇，是民進黨陸委會樂觀其成且批准的，過去反對雙城論壇，現在又要他藉由雙城幫中央反映小紅書的，「也是你，大議員，所以龜孫子3個字，我想留給議員用就好了」。

蔣萬安反嗆，「龜孫子」3字留給議員用就好。(記者甘孟霖攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

簡舒培建議到上海提小紅書打詐 蔣萬安批「前後矛盾」

雙城論壇》苗博雅酸去上海要小紅書反詐騙 蔣萬安回應了

雙城論壇僅2天因「政治干擾」？梁文傑：可以像馬英九去10幾天

國台辦發言人「跳針結巴」被台媒問倒！梁文傑酸：聽君一席話、還是一席話

