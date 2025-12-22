簡舒培批北市警網失靈 藍前發言人突想起「超級蠢」疑：報復賴清德？

27歲通緝犯張文上周在台北車站、中山區隨機殺人，造成多人死傷，台北市議員簡舒培卻批台北市警方辦案出問題，引發議論。國民黨前發言人鄧凱勛提出3大質疑，酸簡是為了博取政治版面，還是在「報復」賴清德總統推動禁用親人擔任黨公職的規定？

鄧凱勛今（22）日在臉書指出，台北發生憾事，所有人都希望城市能儘速從傷痛記憶當中走出、重建對公共安全的信任，賴清德也出面肯定台北市警方第一時間的緊急應變，但簡舒培卻瘋狂攻擊台北市警方，不惜與賴清德唱反調，令鄧不禁質疑，簡是為了博取政治版面，還是在「報復」賴清德推動禁用親人擔任黨公職的規定，挾怨出手、借題發揮？

廣告 廣告

鄧凱勛也拋出3大疑點，首先，當賴清德聽完警政署簡報後，表示北市警局為所當為、有盡應盡的責任，更說中央、地方要齊心協力度過此難關，簡卻反其道而行，指責快打部隊失靈，無疑是拿憾事在政治攻防、挑起對立，更是將壓力全部甩鍋給冒險犯難的基層員警，讓基層寒心，「難道簡舒培是來幫賴清德得罪北市員警的嗎？」

第2點，鄧凱勛表示，警政系統是「一條鞭」管理，台北市警察局長李西河是由「內政部長劉世芳」指派；負責向蔣市長、賴清德、卓榮泰簡報的是「警政署長張榮興」，指責警方辦事不力的簡舒培，究竟是在罵負責簡報的張榮興無能？還是在罵內政部長劉世芳督導不周？又抑或是罵任用這些人的賴清德？最後一點，回想過去賴禁止黨內公職聘用親人任助理時，就有爆料指出簡曾罵賴「超級蠢」，如今看來簡的氣顯然還沒消，畢竟台北市警察局長的人事權在中央，局長是中央挑的、署長更是中央派的，簡舒培對著基層員警、北市警局狂轟濫炸，心中謾罵的標的恐怕直指賴清德，蔣萬安只是指桑罵槐的替死鬼。

鄧凱勛強調，如今是台北市重新復原的關鍵時刻，沒有人希望看到政治口水、推諉甩鍋以及民進黨內的惡鬥戲碼，簡要借題發揮也請注意一下人性，不要在台北的傷口上繼續灑鹽，「更請放過基層員警，不要再讓已經辛苦維護治安的警察寒了心」。

【看原文連結】