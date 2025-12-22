簡舒培批北市警網失靈 藍營轟：要借題發揮也請注意人性

民進黨台北市議員簡舒培。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台北市上週發生震驚國人的隨機殺人事件，台北市議員簡舒培指責，台北市警網到底出了什麼問題？並要求檢討北市警網在過程中的缺失。國民黨前發言人鄧凱勛今（22日）則批評，現在是台北市重新復原的關鍵時刻，沒有人希望看到政治口水、推諉甩鍋以及民進黨內的惡鬥戲碼，簡舒培要借題發揮也請注意一下人性，

就簡舒培日前指責，嫌犯下午3點多連續縱火燒車時，就應該有民眾通報，警方有沒有掌握資料？接連發生3起縱火燒車事件，警方真的完全沒察覺有異？是真的嫌犯太狡猾讓警察抓不到人，還是警方心態鬆懈了？整起事件中，顯示北市警察局的快打部隊完全失靈，她要求除了釐清案情、持續給予傷亡者協助與照顧之外，台北市長蔣萬安必須檢討台北市警網在過程中的缺失，迅速把漏洞補起來，才能讓市民的生命財產安全有所保障。

廣告 廣告

鄧凱勛則表示，台北發生憾事，所有人都希望城市能儘速從傷痛記憶當中走出、重建對公共安全的信任，賴清德也出面肯定台北市警方第一時間的緊急應變，然而，簡舒培卻瘋狂攻擊台北市警方，不惜與賴清德唱反調，是為了博取政治版面，還是在「報復」賴清德推動禁用親人擔任黨公職的規定，挾怨出手、借題發揮？

鄧凱勛指出，賴清德聽完警政署簡報後，表示北市警局為所當為、有盡應盡的責任，更說中央、地方要齊心協力度過此難關；簡舒培卻反其道而行，指責快打部隊失靈。無疑是拿憾事在政治攻防、挑起對立，更是將壓力全部甩鍋給冒險犯難的基層員警，讓基層寒心，難道簡舒培是來幫賴清德得罪北市員警的嗎？

鄧凱勛強調，警政系統是「一條鞭」管理，台北市警察局長李西河是由內政部長劉世芳指派；負責向蔣市長、賴清德、卓榮泰簡報的是警政署長張榮興。試問，指責警方辦事不力的簡舒培，究竟是在罵負責簡報的張榮興無能？還是在罵劉世芳督導不周？又抑或是罵任用這些人的賴清德？

鄧凱勛提及，簡舒培對於賴清德的不以為然是真情流露，回想過去賴清德禁止黨內公職聘用親人任助理時，就有爆料指出簡舒培曾罵賴清德「超級蠢」，如今看來簡舒培的氣顯然還沒消，畢竟台北市警察局長的人事權在中央，局長是中央挑的、署長更是中央派的，簡舒培對著基層員警、北市警局狂轟濫炸，心中謾罵的標的恐怕直指賴清德，蔣萬安只是指桑罵槐的替死鬼。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍委赴中惹議卻喊「抹紅」 鍾佳濱反問：坦蕩就別怕報備

翁曉玲等藍委集體赴中 綠委：假交流真領旨？中國交付新任務？