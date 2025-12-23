簡舒培批北市警網遭網友灌爆 同選區鍾沛君狠酸：說的一嘴好緝兇

警方加大見警率力度。（資料照／杜宜諳攝）

北市隨機殺人案成多人死傷，引發社會高度關注。民進黨籍台北市第六選區 （大安區、文山區）議員簡舒培近日在臉書質疑「北市警察局的快打部隊完全失靈」，意外引發大批網友反彈，臉書留言區更遭灌爆。同選區的國民黨議員鍾沛君今（23日）則酸，「大可不必站著說話不腰疼，說的一嘴好緝兇」。

簡舒培21日在臉書發文質疑，「連續縱火後還能犯案？北車到中山暢通無阻？嫌犯在分局周邊屢次犯案卻抓不到人，北市警網到底出了什麼問題？」「整起事件中，顯示北市警察局的快打部隊完全失靈，不僅嫌犯在警分局周邊屢次犯案，警方卻完全抓不到人，甚至任由嫌犯在出手傷人後走了10幾分鐘到南京西路，警網也未有掌握。」不過該篇貼文引起大批網友湧入留言，有超過千則留言，包含「妳講的都很簡單。下次請議員去指揮看看」、「當警消在拚命時你在哪？」、「馬後炮誰不會」、「有事先責怪？」

對此，鍾沛君今在網路節目《鄉民監察院》中談到，事後諸葛、放馬後炮誰都會，這無差別殺人事件是經過很長時間精心策劃的，包括聲東擊西、掩人耳目、喬裝、變裝、假扮，利用了大家的意外，鑽進了系統的隙縫，這73分鐘的作案時間不是因為誰的怠惰，而是有心做壞事的壞人鑽出來的漏洞，「所以同選區的簡舒培議員真的不用站著說話不腰疼，說的一嘴好緝兇，這種無差別攻擊之所以恐怖，就在於隨機，不可預測。」

鍾沛君強調，面對這類社會傷痛案件不用急著跑出來刷存在，這種沒意義的嘴砲亂噴也是一種恐怖攻擊，「倒是想問問這些民進黨議員朋友們，現在是不是又開始喜歡人臉辨識系統？」她呼籲給多一點基層同仁鼓勵支持，會比急著跳出來刷存在感重要。

