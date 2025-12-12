簡舒培批去上海雙城論壇別當「龜孫子」 蔣萬安反嗆：這3字留給大議員

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

「2025雙城論壇」確定於12月27、28日舉行，台北市長蔣萬安將率團出訪上海，民進黨籍台北市議員簡舒培日前喊話蔣萬安去上海，剛好可以反映「小紅書」打詐問題，蔣萬安則反批立場前後矛盾。簡舒培昨(11)則發文開嗆蔣萬安「不要當龜孫子」，蔣萬安今(12)日再度反擊「3個字留給議員自己用」。

蔣萬安27、28日將率團出發上海參加雙城論壇，簡舒培提出，蔣萬安到上海剛好可以向中方反映，設立於上海的「小紅書」公司配合台灣打詐，或來台灣設立分公司。對此，蔣萬安則回應，民進黨議員一方面反對雙城論壇，又要他去上海雙城論壇反映小紅書的事情，立場前後矛盾、雙重標準。

簡舒培昨日則發文痛批蔣萬安斷章取義、轉移焦點，她強調沒有人反對蔣萬安辦雙城論壇，但絕對反對蔣萬安為了辦雙城論壇自我矮化，「要辦雙城論壇，那就彼此平等的站著做城市交流，不要當龜孫子跪求上海陪你辦一場統戰大會！」

而蔣萬安今日受訪時也反嗆簡舒培，想抹黑成統戰大會的雙城論壇，是民進黨陸委會樂觀其成且批准的，而過去大力反對舉辦雙城論壇，現在又要他藉由雙城論壇幫中央反映小紅書的也是她，「大議員，龜孫子3個字我想留給議員自己用就好」。

