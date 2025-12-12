簡舒培批去雙城別當「龜孫子」蔣嗆：這三字留給大議員

還沒到雙城論壇，蔣萬安先經歷一番口水戰。（圖／東森新聞）





台北上海雙城論壇將在月底登場，民進黨議員簡舒培要求市長蔣萬安，剛好可以反映「小紅書」打詐議題，不要當「龜孫子」，跪求上海陪你辦一場統戰大會。對此，蔣萬安反譏諷，綠營要抹黑論壇成統戰大會，又要他藉論壇反映小紅書，龜孫子這三個字，留給議員自己用就好。

市政質詢時間，民進黨議員開口要求，台北市長蔣萬安callout給黨團總召傅崐萁。

台北市議員林延鳳vs.台北市長蔣萬安：「（我說妳要不要承諾，會打給卓榮泰院長），我們常常通電話，（妳是台北市議員，妳要為台北市發聲，請他執行財劃法，我們才有442億，我說了我會聯繫，你要不要打給卓院長），不要跳針啦，（一樣標準啊），這招沒有用啦，有用啊，妳不要雙重標準。」

議員強力進攻，都是為了2026市長選戰，希望打擊蔣萬安士氣，但沒想到竟遭到反殺，兩人為了國民黨團力推的「助理費除罪化」修法，唇槍舌戰。

台北市長蔣萬安vs.台北市議員林延鳳：「去做溝通告訴他，你是不支持現行法規，你願不願意，擔任這樣溝通角色，（如果有機會，我願意跟黨團，還有立法委員表達這樣的立場。」

同樣遭到綠營攻擊的，還有月底將登場的雙城論壇，簡舒培呼籲，蔣萬安別當「龜孫子」，跪求上海陪辦統戰大會。

台北市長蔣萬安vs.台北市議員簡舒培：「既然要去上海進行雙城論壇，要求把小紅書帶來台灣進行納管，不是重中之重，應該要做的事情嗎？如果連這個都不敢要求，就會被笑是龜孫子。（過去大力反對舉辦雙城論壇，現在又要我藉由雙城論壇，反映小紅書的事情，也是你大議員，所以龜孫子三個字，我想留給議員自己用就好），不要再問A答B，顧左右而言他，越這麼講就越顯得他心虛，（你想要抹黑成統戰大會的雙城論壇，是你們民進黨陸委會樂觀其成批准的）。」

雙城論壇在年底前壓線達成，蔣萬安人還沒到上海，先經歷一波口水戰。

