政治中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

1219隨機攻擊事件，日前民進黨台北市議員簡舒培臉書發文質疑市警局辦案、警網出了問題，遭網友灌爆留言言上，甚至連藍營議員也爭相撻伐。但昨天議會交委會專案報告中，包括藍白議員砲轟捷警排班調度、通報SOP出現問題，被綠營反控雙標，強調監督市府的職責不分政黨。

台北市議員(民)簡舒培(12.22)：「這個(隨機攻擊事件)之前，也演練過非常非常多次啊，怎麼可能，難道在緊急意外發生的時候，大家聯絡方式都是用打電話的嗎？」1219隨機攻擊事件，台北市議會交委會，要求北捷公司專案報告，結果發現警網、行控中心SOP，螺絲掉滿地。

簡舒培批警網失靈遭藍營、網友炎上 綠：監督不分政黨

北捷公司赴北市議會交委會專案報告1219隨機攻擊事件。（圖／民視新聞）

台北市議員(國)游淑慧：「(捷警)下午3點到5點有一班，然後下一班就直接跳到6點到晚上8點，(鄭捷事件)都已經十幾年了，怎麼會沒有意識到說，台北車站勤務最繁忙，最可能出狀況的時間點是什麼時候呢？(行控中心)6、7次的通報，沒有一次通報提到有刀械。」台北市議員(民眾)張志豪：「如何趕快地把這三個(三鐵)單位，能夠在警察人員第一時間，不分單位趕快鎖定犯人的位置，彼此互相通報一些情報，趕快把治安事件做一個處理，我覺得這個目前台北市政府，或者是中央單位的警政署，必須面對，嚴肅面對要改進問題。」包括尖峰時段捷警空班、通報不確實，跨黨派議員輪番砲轟，而簡舒培早在21號臉書發文，質疑北市警網出問題，北市警察局的快打部隊完全失靈，不僅嫌犯在警分局周邊屢次犯案，警方卻完全抓不到人。卻遭網友炎上，狠酸"妳行妳上"，"整天不做正事，只會出一張嘴"，就連藍營議員鍾沛君也發文砲轟"嘴砲亂噴也是恐攻"，綠營不滿，根本雙標。

議員質疑捷警排班空窗期、通報系統SOP未落實。（圖／民視新聞）

台北市議員(民)洪健益：「我個人認為，身為一個監督的議員，沒有分一個藍綠的政黨。」洪健益強調，監督市府不分藍綠，呼籲北市府精進相關SOP，避免類似事件再度發生。





