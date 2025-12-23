政治中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

1219隨機攻擊事件，日前民進黨台北市議員簡舒培臉書發文質疑市警局辦案、警網出了問題，遭網友灌爆留言言上，甚至連藍營議員也爭相撻伐。但昨天議會交委會專案報告中，包括藍白議員砲轟捷警排班調度、通報SOP出現問題，被綠營反控雙標，強調監督市府的職責不分政黨。

台北市議員（民）簡舒培（12.22）：「這個（隨機攻擊事件）之前，也演練過非常非常多次啊，怎麼可能難道在緊急意外發生的時候，大家聯絡方式都是用打電話的嗎。」1219隨機攻擊事件，台北市議會交委會，要求北捷公司專案報告，結果發現警網、行控中心SOP，螺絲掉滿地。

簡舒培批警網失靈遭藍營、網友炎上 綠：監督不分政黨

北捷公司赴北市議會交委會進行1219事件專案報告。（圖／民視新聞）台北市議員（國）游淑慧：「（捷警）下午3點到5點有一班，然後下一班就直接跳到，6點到晚上8點，（鄭捷事件）都已經十幾年了，怎麼會沒有意識到說，台北車站勤務最繁忙，最可能出狀況的時間點是什麼時候呢，（行控中心）6、7次的通報，沒有一次通報提到有刀械。」台北市議員（民眾）張志豪：「如何趕快地把這三個（三鐵）單位，能夠在警察人員第一時間，不分單位趕快鎖定犯人的位置，彼此互相通報一些情報，趕快把治安事件做一個處理，我覺得這個目前台北市政府，或者是中央單位的警政署，必須面對嚴肅面對要改進問題。」包括尖峰時段捷警空班、通報不確實，跨黨派議員輪番砲轟，而簡舒培早在21號臉書發文，質疑北市警網出問題，北市警察局的快打部隊完全失靈，不僅嫌犯在警分局周邊屢次犯案，警方卻完全抓不到人，遭到網友炎上，狠酸"妳行妳上"，"整天不做正事，只會出一張嘴"。就連藍營議員鍾沛君也發文砲轟"嘴砲亂噴也是恐攻"。

簡舒培批警網失靈遭藍營、網友炎上 綠：監督不分政黨

捷運警察巡邏捷運台北車站。（圖／民視新聞）台北市議員（民）簡舒培：「國民黨說我傷害警察，但昨天(12/22)在交通委員會，進行1219專案報告的時候，罵警察最兇的，難道不是國民黨的議員嗎，所以國民黨在罵簡舒培，也同樣是在罵國民黨這些議員囉？如果不是的話，那就是雙標。」簡舒培怒轟，藍營從上到下護航蔣萬安，根本兩套標準，畢竟監督市府本應該不分藍綠，只是提出建言被圍剿，恐怕難以讓人心服口服！

