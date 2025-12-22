簡舒培拿北捷攻擊批蔣萬安 鍾沛君：嘴砲亂噴也是恐攻

北車、北捷南西商圈19日發生張姓嫌犯隨機殺人案後，民進黨台北市議員簡舒培要求，台北市長蔣萬安必須檢討台北市警網缺失。對此，國民黨台北市議員鍾沛君批評，簡舒培說的一嘴好緝兇，更直言，沒意義的嘴砲亂噴，也是一種恐怖攻擊。

鍾沛君。(圖/截自鍾沛君臉書)

簡舒培21日在臉書認為，整起事件中，顯示北市警察局的快打部隊完全失靈，不僅嫌犯在警分局周邊屢次犯案，警方卻完全抓不到人，甚至任由嫌犯在出手傷人後走了10幾分鐘到南京西路，警網也未有掌握。除了釐清案情、持續給予傷亡者協助與照顧之外，她也要求台北市長蔣萬安，必須檢討台北市警網在過程中的缺失，迅速把漏洞補起來，才能讓市民的生命財產安全有所保障。

廣告 廣告

鍾沛君今（22）日在臉書貼文寫道，那天，當煙幕彈在下班人群中炸裂，萬頭鑽動，人心惶惶，怕死、怕受傷、怕再也見不到家人，想逃，該逃去哪？甚至不在現場的人，也能透過流出的畫面不寒而慄，整個城市承受巨大的悲傷，與無以名狀的恐懼。

簡舒培。(圖/中天新聞)

鍾沛君表示，張文發動恐怖攻擊是經過精心策劃的，聲東擊西，掩人耳目，喬裝、變裝、假扮。他利用了我們的意外，他鑽進了系統的隙縫，他有73分鐘的時間流竄作案，不是因為誰的怠惰，而是因為他的機心。

鍾沛君認為，簡舒培大可不必站著說話不腰疼，說的一嘴好緝兇，恐怖攻擊之所以恐怖，就在於隨機、不可預測。妳看了答案，笑人家怎麼不會，真的不一定要刷存在感，閉嘴，沒人當妳是啞巴，沒意義的嘴砲亂噴，也是一種恐怖攻擊。

鍾沛君強調，「我想替台北市，乃至於近日升高戒備的所有執法人員打氣，謝謝你們，辛苦了，新年度必要的政策、預算，我在警政衛生委員會一定全力協助」。

延伸閱讀

防堵模仿隨機攻擊擴散 法務部：啟動全國應變行動

北捷攻擊案善後出爐！3死各發600萬撫卹 11傷醫療全補助

「殺人魔」張文狠奪3命！失業一年半戶頭不足百 資產剩老機車