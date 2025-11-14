簡舒培控社會局長圖利前東家 社會局駁斥：未盡查證惡意中傷

台北市議員簡舒培接到台北市長蔣萬安競選團隊幹部爆料，指出北市社會局長姚淑文曾任現代婦女基金會執行長，上任後沒有利益迴避，將標案直接給前東家。（張珈瑄攝）

台北市議員簡舒培接到台北市長蔣萬安競選團隊幹部爆料，指出北市社會局長姚淑文曾任現代婦女基金會執行長，上任後沒有利益迴避，將標案直接給前東家，她要求政風處介入調查。蔣萬安回應，會先釐清案情、了解事實經過；社會局駁斥，社會局各項採購業務、包含議員質疑的社福委外服務方案，均依法透過公開招標評選程序；議員未盡查證義務就無端指控「圖利」，不僅惡意中傷局長個人聲譽，也嚴重抹煞社福團體的長期付出。

蔣萬安14日赴議會做專案報告，簡舒培質詢指出，民國112年因Me too事件，社會局委託現代婦女基金會辦理性騷擾及跟蹤騷擾防制服務實施計畫，姚淑文把服務案直接委託給現代婦女基金會，且有人身兼2個工作、領2份錢。

簡舒培指出，2023年2案的補助辦理計畫預算104萬元，到了113、114年，則改用限制性招標，全部讓現代婦女基金會得標，這樣沒有瓜田李下嗎？這個檢舉案是過去蔣萬安競選團隊中的幹部跟她陳情檢舉，2023年就發生、檢舉人也多次跟市長講，但是完全沒有反應，政風處應該立即調查。蔣萬安則說，要去了解一下事實經過，以及相關規定。

社會局強調，議員沒有實證、全憑臆測的指控完全不是事實，社會局各項採購業務、包含議員質疑的社福委外服務方案，均依法透過公開招標評選程序；議員未盡查證義務就無端指控「圖利」，不僅惡意中傷局長個人聲譽，也嚴重抹煞社福團體的長期付出。

社會局說明，議員質疑的「性騷擾及跟蹤騷擾防治服務」方案委外工作，是經公開招標程序，由現代婦女基金會得標；局長早在102年、12年前就從該基金會離職，亦非本標案評審，一切依法依規、可受公評，絕無圖利特定廠商或違反公職人員利益衝突迴避法的情事。本局多年來與民間團體維持協力推動社會福利服務，許多團體亦長期為社福業務付出，對依法依規得標的團體做無端指控，不公允也傷害整個社福體系。

