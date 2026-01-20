簡舒培提前收20萬政治獻金遭監院送辦 「這原因」不起訴

民進黨台北市議員簡舒培。資料照。 胡家銘攝



台北市議員簡舒培在2022年登記參選台北市議員時，在未經監察院許可前，收受支持者20萬元政治獻金，遭監察院依違反《政治獻金法》函送台北地檢署偵辦。檢察官在傳喚當時簡舒培的2名助理，認定簡舒培主觀上無犯罪意圖，處分不起訴。

依照《政治獻金法》第4條及第10條第1項規定，政黨、政治團體及擬參選人，應在金融機構開立政治獻金專戶，並經受理申報機關監察院許可後，才能收取政治獻金。

監察院發現，簡舒培於2022年登記參選台北市議員選舉並申請政治獻金專戶，監察院在同年5月10月許可，但簡舒培卻在同年5月9日以戶名為「111年臺北市議員擬參選人簡舒培政治獻金專戶」，收受1名王姓支持者捐贈20萬元政治獻金，因此認為其涉犯《政治獻金法》第26條第1項擬參選人未經許可設立專戶而收受政治獻金罪，函送北檢偵辦。

廣告 廣告

簡舒培到案表示，監察院會針對政治金開戶事宜授課，他會請行政助理去上課，政治獻金業務均由其擔任行政助理的妹妹負責處理。2022年5月9日向監察院申請，監察院在翌日(5/10)日才許可，但王姓支持者與另1名並非處理政治獻金專戶的吳姓助理聯繫，這名助理在5月9日就將政治獻金專戶帳號傳給對方，才會陰錯陽差的早了1天。她說，在得知這個情形後，立即將錢退還給王姓支持者，自己並無違反《政治獻金法》的犯意。

檢察官為了釐清事實，傳喚簡舒培的妹妹及吳姓助理出庭作證。簡女證稱，當時因疫情影響，同事告知有支持者欲捐款，她遂於5月9日線上提交申請許可，並依過往經驗預期當天即可獲得監察院核准。然而，由於申請文件部分項目填寫不完整，監察院於5月10日通知退件。得知此情後，她主動向監察院報告支持者已匯款一事，並在監察院通知不合法後立即將款項退還。

吳姓助理也表示，當時由她接洽這名王姓支持者，因為當方一直詢問可否捐款並要帳號，且已經問了2週，她才詢問簡姓助理帳號，並提供給王姓支持者，她並不知道對方得知帳號後立即匯款，最後因為簡姓助理告知還不能匯款，他們就儘速將錢還給對方。

檢察官最後依照證人的說詞採信簡舒培的說法，認為簡舒培對此事並不知情，其主觀上無違反《政治獻金法》的犯意，因此以罪嫌不足，予以不起訴處分。

更多太報報導

涉拿紅錢在台發展組織、簽促統宣言 中配周滿芝原判無罪、逆轉改判8年

川普併吞威脅不斷 北美司令部軍機飛赴格陵蘭、丹麥駐軍持續增加

被拱選台北市長 鄭麗君親自回應了