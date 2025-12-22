簡舒培比北市警應變失靈 藍青年：繼「超級蠢」後再度拆賴清德台？

國民黨前發言人鄧凱勛。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

台北市再發生隨機殺人案，民進黨台北市議員簡舒培批評北市警「快打部隊完全失靈」。國民黨前發言人鄧凱勛今反酸，兼民進黨主席的賴清德才肯定台北市長蔣萬安表現，簡是繼之前罵賴「三等親禁令超級蠢」後，再度拆賴台？

鄧凱勛批評，現在是台北市重新復原關鍵時刻，簡舒培要拿憾事借題發揮、政治攻防、挑起對立，也請注意一下人性，不要在台北市的傷口上灑鹽，更請放過基層員警，不要再讓已辛苦維護治安警察寒心。

鄧凱勛也提醒，警政一條鞭，台北市警察局長李西河由「內政部長劉世芳」指派；向蔣萬安、賴清德、行政院長卓榮泰簡報的是「警政署長張榮興」簡舒培指責警方辦事不力，到底在打誰的臉？

