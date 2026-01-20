簡舒培被控政治獻金專戶未核准前就收錢 無犯意不起訴

〔記者王定傳／台北報導〕民進黨台北市議員簡舒培被檢舉，申報政治獻金專戶，未於監察院許可前，以「北市議員擬參選人簡舒培政治獻金專户」戶名，收受支持者所捐贈的政治獻金20萬元；台北地檢署調查後認為，簡舒培並無犯意，且無其他積極事證，以罪嫌不足處分不起訴。

據政治獻金法規定，政黨、政治團體及擬參選人應於金融機構開立專戶，並經受理申報機關即監察院許可後，才可收受獻金。

監察院認為，簡舒培於2022年申報政治獻金專戶後，未經監察院許可前，即於同年5月9日，以戶名為「北市議員擬參選人簡舒培政治獻金專户」的銀行帳戶，收受王姓支持者捐贈的20萬元，涉擬參選人未經許可設立專戶而收受政治獻金罪嫌。

簡舒培辯稱，監察院會針對政治獻金開戶事宜授課，她會請行政助理去上課，政治獻金業務由簡姓行政助理處理，本案帳戶於5月4日向銀行申請開立，5月9日送件給監察院，監察院隔日即許可，但與王姓支持者聯繫的另一位助理於5月9日就將本案帳戶提供給對方，才會造成監察院許可前即匯入政治獻金一事，簡姓行政助理知悉後旋退還同額款項。

檢方調查確認，監察院許可的帳戶自2022年5月10日起至11月25日止，才可收受政治獻金，但王姓支持者9日就匯入20萬元，不過，這筆款項確實於隔日即退還。

簡姓助理則證稱，當時為疫情期間，本案帳戶尚未開立前，就有同事表示有支持者要捐款，當他5月9日線上送件報請許可，依過往經驗送件當日就會獲得許可，後來同事問他是否已開好戶，他說開好了，同事即告知支持者已匯款，但監察翌日來電告知因少填寫項目致退件，他即主動告知已有支持者匯款，監察院表示這不合法，他隨即把將款項退回，簡舒培不知道他處理政治獻金情形。

檢方調查，本案帳戶是因退件，晚一日獲得許可，尚難僅憑本案帳戶尚未經監察院許可即有款項匯入，就認定簡舒培主觀上有犯意，處分不起訴。

