簡舒培被控違反政治獻金法 北檢認無犯意不起訴

（中央社記者謝君臨台北20日電）民進黨台北市議員簡舒培111年參選市議員期間開設政治獻金帳戶，在尚未經監察院許可前即有20萬元匯入，監察院函送違反政治獻金法。北檢認定簡舒培無犯意，今天處分不起訴。

根據監察院函送台北地檢署資料，簡舒培於民國111年登記參選議員，申請政治獻金專戶，於監察院許可前，同年5月9日即收受王姓支持者政治獻金新台幣20萬元，涉犯政治獻金法擬參選人未經許可設立專戶而收受政治獻金罪嫌。

廣告 廣告

檢察官偵訊時，簡舒培否認犯行，表示監察院會針對政治獻金開戶授課，她請負責業務的簡姓行政助理去上課。帳戶於111年5月4日向銀行申請，同月9日送件向監察院報請許可，監察院翌日才許可，但王姓民眾9日就將錢匯入，助理得知後立即退還款項。

簡姓助理證稱，於111年5月9日線上送件報請許可，依經驗當天監察院就會許可，但監察院來電告知因少填寫項目而退件，他即主動告知已有支持者匯入捐贈款，監察院表示不合法，他就將款項退回。

吳姓助理證稱，當時王姓民眾一直問可否捐款並要帳號，已經問了2週，他就詢問簡姓助理帳號，並提供給王姓民眾，不知道王姓民眾竟立即匯款。

檢察官認為，難以僅憑帳戶尚未經監察院許可即有款項匯入，就認定簡舒培主觀上有違反政治獻金法的犯意，再加上無其他積極證據足以證明犯行，應認定為罪嫌不足，予以不起訴處分。（編輯：蕭博文）1150120