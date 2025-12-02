簡舒培質疑北市府聘任徐春鶯 蔣萬安拿趙天麟「親中」狠打臉

曾列民眾黨不分區立委名單的徐春鶯日前因涉《反滲透法》遭檢方羈押禁見。民進黨台北市議員簡舒培1日質詢時直指，徐春鶯曾於民國112年受北市府聘任為新住民委員會委員，質疑其聘任動機。對此，台北市長蔣萬安允諾即刻調查，但也開嗆民進黨前立委趙天麟也曾「親中」及民進黨爆發共諜案，要簡舒培「不要開上帝視角」。

台北市長蔣萬安。（資料圖／中天新聞）

徐春鶯遭檢方指控從事兩岸地下匯兌、向銀行詐貸，以及收取大陸資金為民眾黨台北市長候選人黃珊珊、總統候選人柯文哲站台造勢。檢方於11月27日以涉嫌違反《反滲透法》、詐欺等4項罪嫌發動搜索約談後，聲請羈押禁見獲准。

簡舒培1日在議會總質詢時表示，徐春鶯於112年被聘為台北市新住民事務委員，相隔6天就參加「民革上海市委員會」座談，而同年8月蔣萬安赴上海參加雙城論壇，質疑「這時間點有沒有這麼巧？」

民進黨台北市議員簡舒培。（資料圖／中天新聞）

蔣萬安回應指出，當時民政局有提出疑慮，隔年就決議停聘。他說明徐春鶯是社團代表，民政局會有推薦名單，最後送到市府核定，但因為有很多是社團代表，他不一定每一位都會記得名字。

蔣萬安舉例反擊，民進黨也曾聘用共產黨員寧家榮擔任委員，此外曾擔任國防委員會召委的趙天麟與陸籍女子外遇，喊話簡舒培不要以上帝視角雙標。

簡舒培最後呼籲市府開始相關調查，在1週內給市議會答案。蔣萬安承諾會即刻調查。

