簡舒培質疑北市遮陽設施挪用平均地權基金 蔣萬安一句話打臉

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蔣萬安被酸沒料？她揭「1致命關鍵」：很沒存在感的市長
不少人認為台北市長蔣萬安「沒料」，甚至被批評法學知識差。對此，網紅陳沂表示，看了蔣萬安的學經歷、施政表現後，並不覺得他沒料，「只能說就是中規中矩沒什麼特色，說不出他的政績，但也想不到他犯了什麼錯」。
殷瑋是台北市長？蔣萬安備詢幫搶答 挨轟：要和議會對抗是不是？
即時中心／潘柏廷報導台北市長蔣萬安持續推動「無菸城市」政策，民進黨台北市議員何孟樺今（9）日下午在議會質詢時，提問稽查人力相關規劃，並建議研考會主委殷瑋帶發言人一起下去排一天稽查；豈料，殷瑋馬上與何孟樺展開唇槍舌戰，還嗆何孟樺「如果你那麼關心，歡迎一起來現場」，而何孟樺要求市長裁決，同黨議員王閔生更看不下去，直接開麥痛批「主委，你要和我們議會對抗是不是？」。
拿山友嘴沈伯洋！登山圈怒：是北市府做不到
[NOWNEWS今日新聞]民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出打造「大台北天際線」、串聯淺山步道的構想，卻遭北市府大地工程處發布新聞稿反擊，指相關說法不僅誤解現況，若貿然開發甚至可能破壞自然生態。一名資...
蔣萬安回應遮蔭議題 北市人行道遮陽傘今夏施作
台灣夏天常常氣溫超過攝氏35度，因應高溫行人遮蔭需求， 民進黨台北市議員簡舒培指出，新北市早已試辦「人行道遮陽傘」，台北市喊二年依然零進度，並質疑台北市自動傘造價要620萬元。台北市長蔣萬安回應表示，相關設計已完成，今年夏天將於示範點施作；都發局也澄清，單座造價並非外界所稱620萬元，而是約146萬元。
蔣萬安兒獲市長獎被酸 媒體人曝私下家教：大寶極有禮貌、超愛爸爸
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，並親自頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子倆在台上開心合照，互動相當溫馨。Threads卻有人出征質疑「為何市長兒子能拿市長獎」，掀起一波論戰。對此，媒體人羅旺哲發文力挺蔣得立，並分享他過去採訪的觀察，強調大寶是一個「非常有禮貌的小朋友」，而且非常愛爸爸。
北市"人行道遮陽傘"爆一座620萬? 都發局澄清:146萬
生活中心／陳堯棋、林大帷 台北報導 2024年開始，北市府效仿韓國，規劃在信義區八處街角增設遮陽傘，打造都市"涼點"，議員質疑事隔近2年，仍然0進度，更踢爆一座遮陽傘平均要花620萬元，要價比新北90萬元一座高出許多。台北市長蔣萬安表示，今天夏季就會施作，不只是兼顧美觀，也兼顧安全、耐用性，都發局也澄清，價格約146萬元。
何孟樺質詢無菸城市狂跳針 殷瑋反飆：議員在照稿念嗎？
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 民進黨日前鋪天蓋地攻擊台北市長蔣萬安是「蔣稿機」、質詢只會看講稿，然而在今（9）日的台北市議會總質詢中，民進黨台北市議員何孟樺卻反被抓包緊盯講稿、質詢無菸城市議題還陷入嚴重跳針。何孟樺要求市府發言團隊第一線排班宣導；面對刻意刁難，研考會主委殷瑋則反擊，除證實自己與發言團隊早已親赴一線，更當場暗諷何孟樺：「議員您現在是...
新北市長民調到底誰領先？不只支持度 她曝李四川還挖走「這批鐵桿綠」
2026縣市長選戰倒數不到半年，雙北選情藍綠已是打得火熱，上周民進黨民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，已小幅領先國民黨新北市長參選人李四川，且有擴大趨勢。但對此，國民黨立委徐巧芯8日在臉書引述最新TVBS民調指出，李四川領先蘇巧慧超過6個百分點，這樣的數字是狠狠打臉，「民進黨所營造的樂觀劇本」；她盤點各項選民數據指出，李四川除支持度領先外，看好度、年輕......
獨家／藍營江怡臻驚喊「不衝連任」！知情人揭「新北3突變布局」預測全爆出
政治中心／綜合報導新北市國民黨現任議員江怡臻正式宣布不參與連任！這項決定不僅打亂了藍、綠在「土樹三鶯」的佈局，更引發地方上對於這位前黨發言人下一步棋的諸多揣測。同選區的民進黨現任議員卓冠廷也大方給出祝福：「尊重且祝福她未來的生涯規劃」。然而，在溫馨的祝福背後，地方政壇對於這場異動的解讀卻顯得暗潮洶湧。
求官說竟是自家人造謠？賴苡任證實
[NOWNEWS今日新聞]國民黨台北市議員賴苡任不滿去年大罷免期間，遭造謠向民眾黨高層求取新竹市府官位，怒告資深媒體人邱明玉求償200萬，沒想到卻扯出案外案，邱明玉請求傳喚國民黨桃園市議員黃敬平為證人...
一中比霸凌重要？沈伯洋嗆蔣沒照顧公務員 藍青年起底昔冷血質詢嗆爆
民進黨台北市長參選人沈伯洋日前表示，台北市政府基層公務員壓力很大，留不住人，稱一個連自己員工都照顧不好的市府，很難真的照顧好這座城市。對此，國民黨北市港湖議員參選人陳冠安怒轟「這句話，真的是要還給民進黨、還給沈伯洋」。
森崴下市成定局／郭台強親認30億私募案告吹 森崴下市3.8萬股民哀號
正崴集團旗下的綠電上市公司森崴能源（簡稱：森崴），因財報淨值轉為負，遭證交所公告將於今年6月23日下市，不僅3.8萬名股東哀鴻遍野，也拖累母公司正崴精密與永崴投控。集團大家長郭台強接受本刊獨家專訪，坦承用森崴旗下的富崴投標千億風電案是「小孩玩大車」，更坦言：「目前私募引資並不順利，森崴下市已成定局，對股東深感抱歉！」
黃山料的書有料嗎？多米多羅吐槽中驚見「1理念」 財經網美：光這點得逆風挺
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導蟬連三年誠品暢銷冠軍的作家黃山料，近日遭旅日頻道「多米多羅Domidolo」痛批文筆薄弱、創作內容空泛，排版方式更被酸「根...
最新網路民調出爐！高雄市長藍綠對決「這人領先」
政治中心／楊佩怡報導隨著2026年底的九合一選舉步步逼近，各黨派參選人正全神貫注地投入備戰。這場選戰中，除了首都台北市由民進黨的沈伯洋對壘國民黨的蔣萬安，引爆高度話題外，其他一級戰區同樣亮點十足。包括，新北市的蘇巧慧與李四川之爭、台中市由何欣純交手江啟臣，以及高雄市賴瑞隆對決柯志恩，皆備受各界矚目。對此，在最新網路民調「柯志恩出戰賴瑞隆搶高雄市長大位，你會支持誰？」中，「這1人」目前獲得50.1℅位居第一。
國民黨新竹縣議員、鄉鎮長參選人確定了 竹北市長這天揭曉
中國國民黨新竹縣黨部8日舉行「民國115年5合1選舉提名資格審查委員會第2次會議」，通過年底新竹縣各區議員及鄉鎮長資格審查並提出建議輔選方式，各參選人將依程序提報中央黨部核定；已受全國矚目的竹北市長人選部分，本周將辦理黨內民調內參，15日公布勝出參選人，後續再與台灣民眾黨協調共同推出參選人。
震撼彈！國民黨發言人江怡臻棄選新北議員：感謝馬英九等3人
新北土樹三鶯選區突現變數，身兼國民黨發言人的新北市議員江怡臻今（9日）在臉書宣布，基於生涯規畫，退出議員連任，將不爭取三連霸，並感謝前總統馬英九、新北市長侯友宜與前市長也是國民黨前主席朱立倫等三人。
江怡臻不連任拚2028立委？黃揚明讚「正確決定」 示警綠營後手
九合一大選逐漸升溫，但國民黨新北市議員江怡臻今天（9日）卻拋出震撼彈，表態將不參與年底的新北市議員選舉，引發討論。媒體人黃揚明認為，若江怡臻欲布局2028年立委選戰，這個決定是正確的，但他也提醒，要防範綠營借題發揮。
不用繳健保費！４縣市宣布「全額補助」年省近萬元，申請條件、上路時間一覽
台灣正式進入超高齡社會，65歲以上人口已突破467萬人，占總人口20﹒06％，相當於每５人就有１位是65歲以上長者。面對人口結構的快速老化，各地方政府紛紛推出老人福利政策，除了台東、南投、苗栗外，新竹
中午來開匯／彰化民眾逾5成未表態「藍營佔7成」 魏平政：用最大誠意努力整合
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 面對最新民調落後、地方傳出「反胃聯盟」，甚至傳出國民黨彰化縣長參選人魏平政在為未來的立委補選暖身等謠言，魏平政、國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今（8）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。魏平政駁斥為立委補選暖身的說法，痛批完全是邏輯謬誤，沒人會花費4倍的心血只為了等著選輸，「...
傻眼！沈伯洋暴雨取消掃街竟遭藍營操作 本人親曝2原因：政治攻防很詭異
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導民進黨徵召立委沈伯洋出戰台北市長，希望斬斷現任市長蔣萬安的連任之路，因此這段時間，沈伯洋馬不停蹄掃街；只是，原先今（9）日預計要前往成功市場掃街行程，但因應明日豪雨天氣，以及考量記者的安全故取消行程，引起國民黨台北市議員楊植斗在臉書批評。對此，沈伯洋上午於立法院受訪回應，取消行程最主要2個原因，並指出竟然還有這樣的政治攻防，「我自己是覺得非常的詭異」。