簡舒培質疑天價遮陽傘挪用平均地權基金 蔣萬安、都發局稱符合用途
[Newtalk新聞]
民進黨台北市議員簡舒培揭露，北市擬在信義區設5處、8座人行道遮陽傘，但2年0進度，還耗費近5000萬，更挪用平均地權基金991萬餘元規避審查。台北市長蔣萬安今（9日）回應，都發局已說明，這符合平均地權基金的用途。
簡舒培指出，蔣萬安2024年考察首爾行人遮陽傘後，宣布推動體感降溫計劃，在信義區選定5處設置行人遮陽傘示範，但2年後0進度，而當初負責督導工務局的前副市長李四川已跑到新北選市長，另8座遮陽傘裝備的整體施工預算竟達4966萬元，平均一座行人遮陽傘要花620萬元。北市都發局說明，單座價格約167萬元，並強調客製化設計、著重防風抗震的安全性，只用年限也至少20年。
不過，簡舒培又爆，除了耗費近5000元設置「天價秀珍菇」外，還挪用平均地權基金991萬做為設計監造費，質疑都發局規避審查，並指平均地權基金是要落實居住正義，批這是規避議會監督的特權發包，強調市民要的是高效率、預算合理的遮蔭，而非昂貴的天價裝置藝術。
蔣萬安下午赴台北市議會接受市政總質詢，會前接受媒體聯訪，被問到怎麼看簡舒培質疑市府挪用平均地權基金991萬元作為遮陽傘設施的設計監造費，蔣萬安僅說，都發局已說明，這符合平均地權基金的用途。
北市都發局長簡瑟芳受訪說，基本上，信義計畫區開發是用市地重劃方式而來，依北市實施平均地權基金收支保管及運用自治條例規定，以市地重劃的方式開發的地區，未來公務設施包括建設、改善方面，是可用平均地權基金支應，沒有適法性問題。
另蔣萬安也被問到，近期李四川遭質疑台語講「三重」時，遭質疑講錯，是用「Sam-tiông」，而非經常使用的「Sann-tīng-poo」（三重埔），蔣萬安用有些不輪轉的台語表示，他太太教他唸「Sann-tīng-poo」，但「Sam-tiông」也會通。
媒體又問，怎麼看民進黨台北市長參選人沈伯洋原本今天上午要去大安區成功市場掃街，卻因雨取消，藍營議員楊植斗大酸，成功市場大多攤商都在室內，質疑沈伯洋不在乎大安人，怎麼看沈伯洋因下大雨就取消行程？蔣萬安回稱，「我想每個人都有他自己面對基層的方式」。
現場記者追問，是否會因下大雨取消行程，蔣萬安未正面回應，僅笑說「謝謝」。
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