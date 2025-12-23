簡舒培酸北市警「完全失靈」 網狂轟說風涼話你行你上

簡舒培批評北市警察局快打部隊「完全失靈」。（圖：臉書）

北捷台北車站、中山商圈及誠品南西19日發生隨機攻擊事件，釀成4人死亡的重大悲劇。27歲嫌犯張文投擲煙霧彈持刀傷人，也引發外界對治安與警政體系的檢討聲浪。民進黨台北市議員簡舒培事後在臉書發文，質疑北市警網沒能即時發揮功能，引來網友強烈反彈，留言區快速遭炎上。

簡舒培透過臉書直言，依照目前掌握的時序，嫌犯當天下午3點多起，先後在林森北路、長安東路一帶縱火燒車，犯案前還曾在租屋處縱火，直到下午5點23分在捷運台北車站M8至M7沿線投擲煙霧彈，並持刀攻擊民眾。她質疑嫌犯多次犯案地點都緊鄰警局或分局，卻能一路到南京西路旅館更換衣物、還跑到中山商圈行兇，批評北市警察局快打部隊完全失靈，要求市長蔣萬安正視並全面檢討警網漏洞。

簡舒培發文引發大量網友不滿，事後指責警方並無助解決問題，留言批評「站在上帝視角說風涼話」、「幾條人命跟警察的付出，換來的是一篇議員的FB廢文」、「你行你上阿」。也有聲音替警察基層緩頰，認為真正需要檢討的是整體通報、指揮與系統串聯機制，而不是單純將責任歸咎於現場執勤員警，強調警民都不願再看到類似悲劇重演。