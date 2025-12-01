簡舒培：徐春鶯曾任北市委員 蔣萬安回嗆：趙天麟「親中」、綠營共諜案

市長蔣萬安允諾，會即刻調查，但也嗆過去前立委趙天麟「親中」以及民進黨共諜案等，要簡舒培「不要上帝視角」。（鄧博仁攝）

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯因涉及從事兩岸地下匯兌、向銀行詐貸，及收取大陸資金為民眾黨台北市長候選人黃珊珊、總統候選人柯文哲站台造勢，涉反滲透法被羈押禁見。民進黨台北市議員簡舒培1日指，徐曾在民國112年受北市府聘任新住民委員會委員，質疑其動機。市長蔣萬安允諾，會即刻調查，但也嗆過去前立委趙天麟「親中」以及民進黨共諜案等，要簡舒培「不要上帝視角」。

徐春鶯因涉及從事兩岸地下匯兌、向銀行詐貸，及收取大陸資金為黃珊珊、柯文哲站台造勢，遭檢方以涉嫌違反《反滲透法》、詐欺等4項罪嫌發動搜索約談，27日更聲請羈押禁見獲准。

簡舒培今在市政總質詢時表示，徐春鶯112年被聘為台北市新住民事務委員，相隔6天就參加「民革上海市委員會」座談，而同年8月蔣萬安就赴上海參加雙城論壇，「這時間點有沒有這麼巧？」

蔣萬安表示，當時民政局有提出疑慮，隔年就決議停聘，徐春鶯是社團代表，民政局會有推薦名單，最後送到府核定，但因為有很多是社團代表，他不一定每一位都會記得名字，但他舉例，民進黨也曾聘用共產黨員寧家榮擔任委員，此外曾擔任國防委員會召委的趙天麟與陸籍女子外遇，呼籲簡舒培不要以上帝視角雙標。

簡舒培最後則呼籲市府，開始相關調查，在1周內給市議會答案；蔣萬安說，會即刻調查。

