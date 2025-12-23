簡舒培「撿到槍」狂轟北市警方？遭酸：又要得罪賴了

張文案震驚社會，簡舒培(左)質疑台北市警網有缺失，被反酸搞政治操作「撿到槍」。（合成圖／温予菱、杜宜諳攝）

張文隨機攻擊案震驚社會，民進黨台北市議員簡舒培質疑警局快打部隊失靈，要求台北市長蔣萬安檢討台北市警網在過程中的缺失。藍委王鴻薇直批綠營「撿到槍」操作，把公共安全當政治武器令人反感。粉專直呼警政署的上司是內政部、行政院，簡舒培打到自己人。

簡舒培21日在臉書發文質疑，「連續縱火後還能犯案？北車到中山暢通無阻？嫌犯在分局周邊屢次犯案卻抓不到人，北市警網到底出了什麼問題？」但貼文引來大批網友留言質疑「妳講得都很簡單，下次請議員去指揮看看」、「當警消在拚命時妳在哪」、「馬後炮誰不會？」

廣告 廣告

王鴻薇22日在《千秋萬事》節目表示，簡舒遭到炎上關鍵就在於心態惡劣，第一時間就急著點名蔣萬安，要求專案報告，看起來像是覺得撿到機會，想藉治安事件進行政治攻擊。檢討不是問題，盲目護航也不可取，但把公共安全當政治武器，才是真正令人反感之處。

鍾沛君今(23日)在《鄉民監察院》節目直言，簡舒培真的不用站著說話不腰疼，這種沒意義的嘴砲亂噴也是一種恐怖攻擊，「倒是想問問這些民進黨議員朋友們，現在是不是又開始喜歡人臉辨識系統？」呼籲給多一點基層同仁鼓勵支持，會比急著跳出來刷存在感重要。

5萬追蹤的粉專「觸極者」指出，北市警察局長是內政部長劉世芳選定指派，全台警察的上司是警政署，警政署的上司是內政部，內政部的上司是行政院，所以案發後是警政署長向卓榮泰報告。賴清德也出面肯定台北市警方第一時間的緊急應變，「簡舒培妳認真的嗎？」

網友表示「上次臭賴清德超級蠢還不夠，這次到底又是在罵誰呢」、「賴清德肯定，可是舒培不肯定呀舒培又要得罪聖上了」、「大官中央坐！有事地方扛？」、「如果發生在綠色執政縣市會？怪韓國瑜？怪馬英九？」、「警察是中央管的搞清楚」、「簡七段本來就跟萊爾不對盤」。

【看原文連結】