簡訊驗證碼別亂給！ LINE揭「5大盜帳手法」一不小心帳號秒被盜

LINE官方公布5大常見的詐騙手法。（圖／達志／美聯社）

LINE已經成為台灣人必備的通訊軟體，不論是工作還是和朋友聊天都需要用到LINE。近日LINE官方公布5大常見的詐騙手法，詐騙集團透過對話或釣魚網站，騙取受害者信任，一旦給出LINE簡訊驗證碼，帳號就會被盜走，之後詐團就會冒用受害者身份進行詐騙，甚至盜走錢財。

一、免費抽遊戲幣

詐騙集團透過蛋仔派對的蛋幣或傳說對決的貝殼幣當誘餌，用戶從社群平台上認識陌生網友，對方會誘導加入未認證的官方帳號，透過話術要用戶提供電話號碼、LINE簡訊認證碼，以獲得登記領取獎勵的資格。

二、填寫超商寄送資料

用戶在社群平台，像是Facebook社團上看到免費物品贈送的資訊，對方表示可用7-11賣貨便，或全家好賣+寄送，且會負擔運費，要求用戶至假的賣貨便網頁填寫電話號碼，與LINE簡訊認證碼。

廣告 廣告

利用免費抽遊戲幣、填寫超商寄送資料騙取用戶信任。（圖／翻攝自LINE）

三、徵家庭代工

用戶從社群平台上陌生認識對方，像是TikTok或是Facebook打工社團，對方要求用戶提供電話號碼、LINE簡訊認證碼來登記資格。

四、假徵才廣告

頁面通常會有QR Code，用戶掃碼後被引導到假網頁填寫LINE帳號資訊，包括LINE簡訊認證碼。

利用徵家庭代工、假徵才網頁，騙取LINE簡訊認證碼。（圖／翻攝自LINE）

五、高價收購LINE認證碼

把LINE簡訊認證碼賣給他人，帳號馬上被盜。

高價收購用戶LINE認證碼。（圖／翻攝自LINE）

LINE官方提醒，不要輕信來路不明的訊息，也不要給出任何LINE簡訊認證碼，LINE的認證碼只有在需要「移動帳號」時才需要輸入，如果對收到的訊息有任何疑問，請先向官方管道查證，或直接打電話給親友確認。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

搭機行李托運貼紙該不該撕除？桃機給答案「會影響判讀」

晾衣竟釀命案！男跌倒被晾衣架纏住窒息身亡 醫：比隕石擊中還少見

天空塔怕再背鍋！打燈喊話「煙火不是我放的」 笑翻全網