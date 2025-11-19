簡賜勝拚連任 綠擬徵召洪佩琦

3連霸南投縣議員簡賜勝代表國民黨補選上草屯鎮長，其基層實力雄厚，無人匹敵。（楊靜茹攝）

草屯鎮是南投縣的最大票倉，因此縣長許淑華明快徵召基層實力雄厚的簡賜勝，代表國民黨投入今年初的草屯鎮長補選，簡賜勝以近65％選票當選。對於明年11月的草屯鎮長選舉，曾與簡賜勝對戰慘敗的民進黨籍蔡銘軒拒絕再挑戰，堅持續拚南投縣議員，地方認為，民進黨可能徵召與綠營友好的正妹里長洪佩琦出擊。

草屯鎮人口數僅次於新竹縣竹東鎮，是全台第二大鎮，也是南投縣最大票倉。由於鄉鎮市長人選關乎縣長選舉基層票源，因此國民黨籍草屯鎮長簡景賢去年11月猝逝須補選，許淑華親自操盤，徵召簡賜勝「歸隊」，對戰綠營蔡銘軒。

補選選舉人數8萬1283人，投票數4萬1195人，投票率50.68％；簡獲2萬6505票，以近65％得票率獲壓倒性勝利，迄今沒人想與簡競選。

蔡銘軒在民國103年以「民主小草」當選草屯鎮民代表，4年後轉戰南投縣議員並連任，他擔任民進黨南投縣黨部主委任內，議會連同他僅8席，他與現任主委陳玉鈴搭檔，代表綠營參選正副議長，認為資深議員廖梓佑票投自己是跑票，開除其黨籍，他接連被拱選第一選區立委、草屯鎮長補選，疑地方派系內鬨，得票率不理想。

蔡銘軒對外強調，這次他將深耕選區，續拚南投縣議員，外界推測，可能同選區民進黨新人輩出，上次落選頭李帛璋將捲土重來，同黨洪巧娟也將參選，讓他不得不積極回防。

民進黨已故前縣長林宗男是草屯人，前鎮長洪國浩也曾獲72％選票連任，外界認為草屯的選民結構偏綠，加上草屯是大票倉，民進黨不可能讓簡賜勝同額競選，地方預測可能徵召正妹里長洪佩琦出擊。

洪佩琦111年以新人之姿打敗3名叔輩級對手，當選全台最年輕里長，還曾被網紅評選為10大正妹里長，知名度大開，她常出席立委羅美玲舉行的新住民活動，也曾幫蔡銘軒助選，不失為最佳奇兵。