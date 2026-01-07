即時中心／徐子為報導



電子遊藝場「湯姆熊歡樂世界」有不少遊戲機台以簡體中文標示，引起玩家、家長反感。不過，台南業者近日宣布，已將機台更換為正體中文，而全台約4000多個機台也將分階段更新，消息曝光後，大獲網友好評。





大台南湯姆熊近日在社群平台Threads上PO出一則圖文動態，是工作人員將機台上簡體中文字樣拆下、換成正體字，並附註「簡體字ㄅㄅ（掰掰）」。



業者說明，代理商進機台，以前規定購買方無更改外觀的權利，但現在政府說可以改了，而且中文的部分簡體一定要改正（繁）體，「以前是想改也不能改，現在是終於能改了！日文跟英文不影響也不更動」。



業者進一步透露，不只台南湯姆熊，全台分店都會逐步更換，「政府說在2028年9月前是緩衝期，各大店家現有的機台在這之前可以慢慢更換（要花錢+花時間+花人力處理，沒有魔法，沒辦法一瞬間整家店就更換完畢），所以請大家體諒一下，多給點時間，湯姆熊已經陸續作業中了唷。」



對此，網友紛紛留言按讚，「終於！我因為簡體字很排斥進湯姆熊，感謝在我小孩識字之前法規成立了！」、「拜託全台都改一改，不然帶小孩進去真的很阿雜」、「支持！有計畫更新機台，我給大大的讚」、「太好了！我們家一直都很愛去，但自從十幾年前開始發現機台逐漸是簡體中文後，就變得不愛去了，而且我有很嚴重的簡體字障礙」、「終於不用再被殘體字辣眼睛，以後就讓爸爸多帶小孩去消費了」、「棒棒！簡體字我真的很不想帶孩子去」。

原文出處：快新聞／簡體字掰了！全台湯姆熊機台介面逐步「全換正體字」 網友一面倒叫好

