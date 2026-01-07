簡體字掰掰！湯姆熊曝機台現在才改正體原因 網嗨翻：原來是這樣

湯姆熊店內的簡體字機台，目前正陸續修改成正體字。（翻攝自大台南湯姆熊IG、threads）

日前有許多人到湯姆熊時，發現很多遊戲機台都以簡體字標示，讓許多人感到反感。對此，湯姆熊近日在社群媒體po文「簡體字ㄅㄅ（掰掰）」，並提到先前因法規緣故，沒有更改外觀的權利，不過現在法規更改後，中文的部份簡體一定要改正體，「以前是想改也不能改、現在是終於能改了」。

對於有許多人反映，湯姆熊內的遊戲機檯很多都是簡字體，「大台南湯姆熊」近日在threads貼文，提到以前的規定，代理商進口機台後，湯姆熊只能買來放置，並沒有更改外觀的權力。不過現在規定改變，政府宣布可以修改外，且中文的部份簡體一定要改正體，讓湯姆熊的小編直呼，「以前是想改也不能改、現在是終於能改了」。

湯姆熊的小編也強調，在2028年9月前是緩衝期，各大店家現有的機台在此之前可以慢慢更換，不過因為要花錢、花時間及人力處理，沒辦法一瞬間整家店就更換完畢，所以請大家體諒一下，多給點時間，「湯姆熊已經陸續作業中了唷～簡體字ㄅㄅ~👋」。

該篇po文曝光後，許多網友興奮湧入留言，「原來是這樣！！那天才在跟朋友說為什麼都是簡體字很不想進去玩」「棒棒！簡體字我真的很不想帶孩子去～」「看到簡體字 一台都不會碰」「謝謝湯姆熊，殘體字再見」「太棒了吧 原來以前是因為不能改」「日版機台多進一些就能解決了」「讚啦 每次看到都還以為我出國了」。

