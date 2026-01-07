簡體字掰掰！湯姆熊4000機台「全面改繁體」 家長：可以多帶孩子去玩了

記者柯美儀／台北報導

「湯姆熊歡樂世界」將陸續更換為繁體中文機台。（圖／取自＠tainantomsworld threads）

「湯姆熊歡樂世界」長期以簡體中文標示遊戲機，讓許多家長感到反感。業者近日宣布更換成繁體中文機台，全台約4000多台機台將分階段更新，緩衝期至2028年9月。消息一出，立即獲得家長與民眾熱烈好評。

「簡體字ㄅㄅ（掰掰）」，大台南湯姆熊在threads發文表示，以前的規定，代理商進口機台後，湯姆熊只能買來放置，並沒有更改外觀的權力；不過，現在政府宣布可以改了，且中文的部份簡體一定要改繁體，至於日文與英文則不受影響。

據湯姆熊統計，全台約有4,000多台機台需更換，緩衝期至2028年9月。官方表示，由於機台數量多，除了成本與時間外，還需投入人力，「比較新的機台，代理商會幫忙更新，所以會比較快；舊機台要靠湯姆熊自己更新，所以會比較花時間」，各店面已陸續作業替換。

貼文曝光，立刻掀起討論，網友紛紛表示，「去湯姆熊看到簡體讓人倒胃口，開心回憶都不回憶了」、「終於不用再被殘體字辣眼睛，以後就讓爸爸多帶小孩去消費了」、「棒棒！簡體字我真的很不想帶孩子去」、「終於可以開心去消費了」。也有人好奇遊戲機裡面的音效是否還是中國話？小編回應表示，通常中國來的機台只有簡體和英文兩種選項，猜測可能都會調成英文版。

經濟部於去年10月16日修正《電子遊戲機及電子遊戲場管理辦法》，明確要求電子遊戲機「全面使用正體中文」。此外，業者進口簡體中文的電子遊戲機，經濟部將不予受理評鑑分類，該機台亦無法陳列或供營業使用。

經濟部規定，現行市場上使用的簡體中文電子遊戲機分階段淘汰：

益智類、非電子遊戲機：117年（2028）9月30日起不得營業使用

娛樂類、鋼珠類：119年（2030）9月30日起不得營業使用

如果業者違規繼續營業未改繁體中文機台，經濟部將撤銷評鑑分類資格，並可能依《電子遊戲場業管理條例》處最高新台幣50萬元罰鍰。

