簡體字沒學過卻秒懂！台灣人曝原因：想寫出來比較難

近年來不少台灣人會使用大陸的電商平台，不論選貨、訂貨看簡體都是一眼就懂，有網友就好奇發文「台灣人為什麼看得懂簡體字？」旋即引發熱議，其他人也給出多個答案，如「簡體來自繁體原本的簡寫，行書，加自創」、「台灣人平常手寫，用很多俗體字，快多了」，但也有人直言，真的要整篇寫簡體字比較難。

原PO在PTT八卦板發文表示，台灣人用起淘寶、京東時，裡面所有商品的簡介都看得清清楚楚，性能比對、下單、物流進度、退貨等看簡體字比大陸人讀的都快，絕對不會認錯字；且看陸劇時，字幕是簡體字，也看得津津有味。

廣告 廣告

對此，網友紛紛留言表示，「小知識：大陸人也都看得懂繁體字」、「簡體來自繁體原本的簡寫、行書，加自創」、「因為有線上免費仔訓練營」、「台灣人平常手寫，常用簡寫，快多了」、「體育的體字、臺灣的臺字，很少有人會寫繁體字吧」、「我以前只會俗體字，体育之類的」、「簡體字又不是無中生有，有些還是古字」。

另外也有人稱，「淘寶多數店家的客服，是看得懂繁體」、「看不懂就猜啊」、「會看，多數人不會寫而已」、「猜的出來是什麼字，但要寫就不一定寫的出來」、「有上下文對照，勉強看的懂」、「因為通常不會單獨一個字，有上下文一句話，有時候單看一個字其實不太懂」。

更多中時新聞網報導

總統書展致詞掀波 教團要求道歉

舒華遭質疑暴瘦 大方回應健康為重

林美秀、馬念先旺福組團 青年節將開唱