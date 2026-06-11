簡體字"中國拼裝三輪車"趴趴走 網友:台中變中國城?

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民視新聞／綜合報導

台中市南屯區，最近有民眾在路上看到，中國拼裝三輪車，載著回收物趴趴走，不僅沒有車門，疑似也沒有車牌，車身上寫著中國美運。讓民眾立刻想起，在中國鄉下這種車很普遍，但也質疑為何中國機動車，會在台灣跑，這是合法的嗎？網友議論紛紛，擔心台中變成台灣中國城，民代呼籲市府主動盤點，看看這種車有沒有資安風險！

藍色三輪車，車斗載著滿滿回收物，一名男子坐在駕駛座，停等紅綠燈，乍看之下很像小貨車，但它只有三輪餒，仔細看看，駕駛艙沒有車門，只掛著透明塑膠布，車尾也疑似沒車牌，車身上更寫著簡體字中國美運、全新升級。民眾上網發文說，中國鄉下這種車很多，但這裡是台灣耶，這是合法的嗎？有網友回應說，這車是走私過來的吧，更有人說，台中是不是變統戰示範城市了，台中的全名應該是台灣中國城吧？

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民眾：「（你會不會覺得台中，充斥著中國文化），有越來越多的趨勢，如果是帶有政治性，還是什麼滲透目的的話，我就覺得不行。」

民眾：「他撿回收是沒有問題，但是他要固定好，不要造成其他人危險。」





簡體字「中國拼裝三輪車」趴趴走 資安風險？台中民代呼籲市府主動盤點

民眾質疑中國機動車輛為何在台灣跑？這是合法的嗎？（圖／翻攝網路）









這輛三輪車10日晚上七點多，出現在台中南屯，美式賣場旁邊，查找附近的回收場，還真的有人看過這輛車！

聲源：回收場員工：「我有聽說他們好像是訂做，還是說人家介紹，然後好像從屏東還高雄運過來，就是還要再付那個運費，聽說也花了不少。」

車廠業者林毅勳：「中國製的微型電動車，就是會有一些貿易商，用零件的名義進來，然後再回來台灣組裝。」

車廠業者說，台灣對中國微型電動車管制非常嚴格，這輛車有可能是先拆解成零件進口，然後才組裝起來，不只沒有車牌也有安全疑慮。

台中市議員（民）何文海：「難道宜居城市變成中國城了嗎，這種車輛是否合法、安全嗎？」

台中市議員（民）陳雅惠：「大家擔心的不只是交通安全，更是資安風險，現在許多車輛都有鏡頭，定位及聯網系統，那資料會傳到哪裡去，誰能掌握會不會外流。」

第四分局南屯派出所副所長黃思凱：「如果發現該車屬拼裝車輛，製單舉發並當場移置保管車輛。」





簡體字「中國拼裝三輪車」趴趴走 資安風險？台中民代呼籲市府主動盤點

台中市議員陳雅惠呼籲市府，主動盤點、加強查緝違法改裝車。（圖／民視新聞）









民代擔心有資安風險，呼籲市府主動盤點，而警方目前尚未接獲報案，會加強巡邏，取締違規改裝車！





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