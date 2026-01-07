「簡體字ㄅㄅ」湯姆熊機台將全改繁體 家長讚翻：多帶小孩去消費了

台北市 / 林彥廷 綜合報導

知名電子遊戲廳湯姆熊是許多家長會帶孩子去放電的場所之一，而「大台南湯姆熊」於Threads上發文表示，以前代理商進機台，購買方沒有外觀更改權，現在政府說可以改，「而且中文的部份簡體一定要改繁體，湯姆熊已經陸續作業中了唷～簡體字ㄅㄅ」，讓不少家長表示「拜託全台都改一改，不然帶小孩進去真的很阿雜」、「乾淨環境給下一代」、「有計畫更新機台 我給大大的讚」。

「大台南湯姆熊」表示，以前代理商進機台，購買方湯姆熊買來放，規定是購買方沒有外觀更改權，而現在政府說可以改了，而且中文的部份簡體一定要改繁體，「以前是想改也不能改、現在是終於能改了（日文&英文不影響也不更動）」。

「大台南湯姆熊」提到，政府說在2028年9月前是緩衝期，各大店家現有的機台在這之前可以慢慢更換，要花錢+花時間+花人力處理，沒有魔法，沒辦法一瞬間整家店就更換完畢，所以請大家體諒一下，多給點時間「湯姆熊已經陸續作業中了唷～簡體字ㄅㄅ。」

貼文曝光後讓不少人紛紛表示，「我因為簡體字很排斥進湯姆熊，感謝在我小孩識字之前法規成立了！」、「太好了，原來是法規問題」、「拜託全台都改一改，不然帶小孩進去真的很阿雜」、「支持!有計畫更新機台 我給大大的讚」、「之前看到機台都是簡體字都不想玩，都玩旁邊的寶可夢機台，看來能認真玩湯姆熊了」、「終於不用再被殘體字辣眼睛，以後就讓爸爸多帶小孩去消費了」。

此外，也有人提問，「請問軟體跟用語也能改了嗎？」，湯姆熊回應「目前第一階段是規劃先更改肉眼可見的外觀簡字，軟體的部份可能安排在後面，小編猜未來可能會改成英文吧，因為內建如果有繁體的話早就改了。」

而湯姆熊也提到，「統計下來全台灣有4000多台要改，已經開始在排程動工了，比較新的機台代理商會幫忙更新所以會比較快，舊機台要靠湯姆熊自己更新，所以會比較花時間。」

