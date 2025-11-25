簽了競業禁止條款還去英特爾當副總！台積電不忍了 對前資深副總羅唯仁提告

台積電今日宣布向前資深副總羅唯仁提告。（總統府提供）

先前業界傳出台積電前資深副總羅唯仁在退休後赴英特爾就職，遭質疑有「帶槍投靠」嫌疑，今日台積電終於打破沉默，宣布對羅唯仁提告。

台積公司已於今日向智慧財產及商業法院提出對前資深副總經理羅唯仁的訴訟。本件訴訟係依據台積公司與羅唯仁間聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。

羅唯仁自2004年7月起任職於台積公司並擔任副總經理，於2014年2月升遷為資深副總經理，並於2025年7月27日正式自台積公司退休。於2024年3月間，台積公司將羅唯仁調任於「企業策略發展部」資深副總，該部門性質為供董事長暨總裁諮詢的幕僚單位，職責上無須再監督或管理研發部門事務，然在轉任「企業策略發展部」後，羅唯仁仍要求職級在資深副總以下之研發部門同仁召開會議，並提供資料以了解正在研發中以及未來規劃之先進製程技術。

羅唯仁任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款承諾離職後不為競爭之同意書。台積電法務長方淑華在2025年7月22日進行離職面談時，特地提供提醒信函供其詳細閱讀，並在法務長說明離職後之競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾公司任職。離職後羅唯仁旋即前往英特爾公司擔任執行副總裁(Executive Vice President,簡稱 EVP)，而羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積公司營業秘密及機密資訊予英特爾公司，因此台積公司有採取法律行動包含違約賠償之必要。



